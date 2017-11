Paterna trata de frenar la clasificación de Sumpa como empresa pública para no asumir la deuda Un momento de la sesión plenaria celebrada ayer en Paterna. / lp Ciudadanos pregunta por un «presunto fraccionamiento de contratos» y Compromís replica que aportará toda la documentación MARINA COSTA PATERNA. Jueves, 30 noviembre 2017, 00:55

El Ayuntamiento de Paterna busca fórmulas para paralizar la clasificación de Sumpa como empresa pública y no tener que asumir una deuda que se derivará, previsiblemente, de la liquidación de la sociedad y que asciende a unos 40 millones de euros. La concejala de Hacienda, Eva Pérez, acusó ayer al PP de, «con su nefasta gestión, llevar a la quiebra a Sumpa» y recalcó a la bancada popular que la entidad «pagó conciertos de música que obviamente no estaban en su objeto social».

La responsable afirmó que ahora la Corporación se encuentra con que «la Intervención General de la Administración del Estado clasifica a Sumpa, hasta que no se produzca la liquidación definitiva, dentro del sector de las administraciones públicas, aunque ya les adelanto que este equipo de gobierno hará todo lo que esté en su mano para evitar que esta nueva clasificación repercuta, una vez más, en el bolsillo de los paterneros y paterneras».

«No me digan que llevamos dos años y medio gobernando y que ustedes no tienen nada que ver, porque fueron ustedes los que hicieron que el Ayuntamiento de Paterna no tuviera ningún control sobre Sumpa, al favorecer la declaración del concurso de acreedores».

El hecho de que la sociedad no esté disuelta por completo y prosiga la declaración concursal de la misma deja al Ayuntamiento paternero sin capacidad de maniobra en este punto, lo que, en cierta medida, no permite al Consistorio «desvincularse» por completo de la deuda que acumula la entidad. Se trata de una liquidación «en la que no hemos tenido ninguna capacidad de decisión», destacaron fuentes municipales.

Inversiones

Por otro lado, el PSPV reprochó al Partido Popular y a Ciudadanos que se opongan «al plan municipal de reasfaltado, al plan de adecuación y mejora de colegios y a la adecuación del Centro Social de La Canyada y de los espacios libres del cementerio municipal», durante la modificación del destino del superávit de 2016 a inversiones financieramente sostenibles.

La modificación finalmente salió y con ella el Ejecutivo pretende mejorará infraestructuras y servicios públicos. Respecto a la ratificación de los presupuestos, el tripartito defendió unas partidas «justas y equilibradas». Paterna Sí Puede enumeró algunas de sus aportaciones en materias como el medioambiente, con la protección de espacios naturales como La Mola, y Compromís resaltó los «esfuerzos» llevados a cabo en partidas como limpieza viaria o patrimonio histórico.

El PP criticó la actuación del Ejecutivo en cuestiones sociales como el reparto de tarjetas solidarias «concedidas sin consignación presupuestaria» o que se esté produciendo «un desahucio al día». Ciudadanos criticó «las rebajas en vías públicas y en limpieza viaria» y preguntó por importes «que no aparecen como el necesario para solventar el problema de la Finca Amarilla». Esquerra Unida tildó el millón de euros destinados a participación ciudadana de «insuficiente» y criticó el modelo de «ciudad dormitorio que se sigue impulsando en Paterna».

Compromís destacó que el Ayuntamiento difundirá una guía de la Universitat de València para facilitar el uso de un lenguaje inclusivo entre todos los trabajadores municipales.

Ya en el último apartado del pleno, Ciudadanos preguntó por un «presunto fraccionamiento de contratos, con motivo de los actos del 9 d'Octubre, organizados desde las áreas de Promoción Lingüística e Inclusión Social». El concejal Jorge Ochando explicó que las dos facturas, «firmadas por el teniente de alcalde de Compromís, Juanma Ramón, presentan el mismo importe y el mismo concepto». La documentación se entregó al alcalde para «que se investigue a fondo. Daremos un tiempo para ello aunque no descartamos iniciar las correspondientes actuaciones legales, si este asunto no se aclara».

Por su parte, Juanma Ramón aseveró, una vez concluido el pleno, que todos los procesos de contratación «están reflejados en los expedientes municipales sobre los que no consta ninguna consulta de Ciudadanos».

«Tampoco ha habido ninguna objeccción por parte de los funcionarios y contestaremos a todo eso con los papeles por delante», destacó.