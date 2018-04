El PP de Paterna exige al alcalde que impulse Puerto Mediterráneo

La portavoz del Partido Popular de Paterna, María Villajos, señaló ayer que el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, «no puede seguir siendo alcalde de la localidad, si no apoya el proyecto de Puerto Mediterráneo», que «hubiera generado una disminución importante de los impuestos a los paterneros, y la dinamización de la economía local y familiar, si no hubiera contado con la negativa de Compromís per Paterna, EU, Paterna Sí Puede, Ciudadanos, y la dejadez del PSOE». Además, habría «supuesto que las arcas municipales paterneras ingresaran aproximadamente 40 millones de euros del ICIO y 1,4 millones de euros del IBI».

Para la portavoz, que Sagredo firme convenios con distintas empresas para que formen parte del desarrollo del futuro centro comercial, «puede ser positivo si realmente el alcalde impulsara y aprobara la llegada de Puerto Mediterráneo, ya que este proyecto crearía alrededor de 5.000 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, lo que supondría una reducción del desempleo en Paterna».