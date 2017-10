Paterna crea otro patronato para recuperar la 'superguardería' y darle un uso municipal La constitución del Patronato, ayer, con la bancada popular casi vacía. / lp El PSPV califica de «vergüenza» que el PP se «desentienda del proyecto que ellos mismos hundieron» y que arrastra una deuda de seis millones de euros MARINA COSTA PATERNA. Martes, 24 octubre 2017, 00:12

Paterna constituyó ayer un nuevo patronato de la Fundación de la Innovación para la Infancia de la Comunitat Valenciana (FIICV) para rescatar la 'superguardería' que inauguró la Infanta Elena y que cerró sus puertas siete meses después, en 2014, arrastrando una deuda cercana a los seis millones de euros.

La constitución de este nuevo patronato tratará de desbloquear la situación de dicha instalación, que lleva desde entonces abandonada, para poder darle un uso municipal y aprovechar un complejo que lleva años «deteriorándose».

El problema aparejado es la deuda que acumula y que el Ayuntamiento va a tratar de negociar con las distintas entidades implicadas, el Instituto Valenciano de Finanzas, la constructora, entidades bancarias y la Sociedad de Garantía Recíproca.

Tras la constitución del patronato, la portavoz socialista Paqui Periche calificó de «auténtica vergüenza que el PP de Paterna se desentienda ahora de la Fundación de Innovación para la Infancia de la Comunitat Valenciana (FIICV) que ellos mismos abandonaron y llevaron al fracaso la legislatura pasada». Así lo destacó Periche, tras «la renuncia como patronos de todos los concejales del Partido Popular, excepto la anterior alcaldesa del PP, Elena Martínez, de los cuatro concejales de Ciudadanos y del concejal de Esquerra Unida». La portavoz socialista explicó que, inicialmente y «por responsabilidad, todos los concejales electos de la corporación municipal estaban designados como patronos, un cargo al que, hoy durante la constitución formal del Patronato, los concejales han aceptado o renunciado de forma definitiva».

En opinión de Periche, la actuación del PP, «que ni siquiera ha asistido a la convocatoria, es una falta de respeto al pueblo de Paterna, ya que no sólo no se responsabilizan de un proyecto que ellos mismos llevaron a la ruina, sino que tampoco quieren participar de la nueva fórmula impulsada por el actual equipo de gobierno para recuperar y no dejar perder una instalación en la que se invirtió más de 6 millones de euros».

Esta «falta de interés y de responsabilidad» con los bienes y el dinero de todos los paterneros y paterneras «es un muestra más de la dejadez y la falta de compromiso del PP», lamentó Periche, al mismo tiempo que les reprochó que «en lugar de dar la cara por las consecuencias de su pésima gestión, le den la espalda y abandonen el barco».

La 'superguardería' es «otra de las nefastas herencias que ha dejado el PP y que el actual Ejecutivo está tratando de resolver de la mejor manera posible para causar el menor perjuicio a los paterneros y paterneras».

El devenir de este edificio ha estado, desde su construcción, unido a la polémica, desde la cesión de la propia parcela, hasta la concesión de un préstamo de 240.000 euros que acabó en Fiscalía. La alcaldesa en aquel momento, la popular Elena Martínez, llevó la documentación relativa a este traspaso, concedido por la propia fundación a uno de sus patronos, Aidico. Finalmente, el fiscal señaló que la operación analizada había quedado «justificada según los informes económicos».

La apertura de la 'superguardería' se hizo a bombo y platillo, tras varios retrasos de la obra. La moderna instalación abrió sus puertas en el curso 2013-2014 pero pronto se observó la «inviabilidad» del proyecto por «carencia de alumnos y por las deudas que arrastraba».

El centro de educación infantil, situado en el Parque Tecnológico de Paterna, fue concebido como una escuela con carácter experimental e innovador, pionero en domótica y tecnología, y disponía de una sala sensorial para la estimulación temprana, de piscina climatizada con distintas densidades de agua, gimnasio, aulas de grafomotricidad, huerto y zona para el cuidado de animales.