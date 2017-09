Paterna afirma que el aterrizaje de Amazon impulsará el comercio local La clausura de la jornada, ayer. / lp El alcalde anima a los más de 750 comercios a aprovechar la venta online para alcanzar nuevos públicos M. COSTA PATERNA. Viernes, 22 septiembre 2017, 01:11

Paterna afirma que la llegada de Amazon a la localidad «dinamizará al comercio local». El alcalde y presidente de Paterna Ciudad de Empresas, Juan Antonio Sagredo, destacó ayer la «oportunidad» que supone esta incorporación al municipio «con su Marketplace, no sólo porque dinamizará la actividad económica de la zona y generará puestos de empleo, sino porque ofrecerá posibilidades de negocio, tanto a nivel de empresas como del pequeño comercio».

Así lo aseveró ayer el primer edil, durante la clausura de la jornada de Marketplace Amazon organizada por la Conselleria de Economía Sostenible y Sectores Productivos y que tuvo lugar en la Escuela de Negocio Luis Vives de Cámara Valencia en el Parque Tecnológico. «El Marketplace de Amazon hará más competitivos a nuestros más de 750 comercios de Paterna», subrayó Sagredo. El primer edil, además, animó al comercio local en general y al paternero en particular a «aprovechar la estructura para adentrarse en este nuevo modelo de negocio, promocionar y otorgar un valor añadido a sus productos y alcanzar nuevos públicos». Sagredo, que defendió la función mercantil, social y de cohesión de los barrios que desempeña el comercio local, señaló que «hay que ver la venta online como una oportunidad y no como una amenaza». Y a este respecto, afirmó que «el trato humano, la cercanía con el vecino y con el comprador son valores únicos de nuestro pequeño comercio que no se pueden reemplazar de ninguna manera».

El comercio electrónico «ya no es una alternativa, sino una opción básica para mantenerse en el mercado y competir con las nuevas pautas de consumo del siglo XXI», añadió el primer edil, que indicó que «para algunos comercios minoristas las barreras de entrada para empezar a competir en internet sin estar en un marketplace son muy altas, de ahí la importancia de esta experiencia y de la infraestructura».