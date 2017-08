Normalidad en el tráfico tras los cortes en la A-3 y la V-30 Foto de las obras de la V-30 ayer. / damián torres La DGT achaca las pequeñas retenciones puntuales a «la normalidad» por el escaso flujo de vehículos durante el verano DANIEL NAVARRO XIRIVELLA. Jueves, 24 agosto 2017, 01:24

Normalidad ayer en las carreteras tras los cortes previstos en la V-30 y la A-3, debido a las obras para llevar a cabo la construcción de un ramal de cerca dos kilómetros que permitirá la conexión directa desde la A-3, sentido Valencia, hacia la V-30, evitando el paso por la glorieta de la CV-403 en Xirivella.

Desde la noche del martes se mantuvieron cortados el acceso desde la A-3 sentido Madrid hacia la V-30 en sentido puerto; así como el ramal que permite acceder desde la V-30 a Xirivella. El acceso que permanecía ayer sin reestricciones era el de la salida desde Plaza España hasta la V-30, el punto que se prevé más conflictivo. Desde el Gobierno Central apuntaron ayer a este diario que «se está siguiendo un plan de trabajo, que pretende minizar las molestias, por lo que, esta salida no será cerrada al tráfico hasta que el proyecto de la obra no lo contemple, sin embargo no podemos dar todavía una fecha».

Desde el Ayuntamiento de Xirivella dispusieron ayer un servicio especial de 7 agentes para vigilar y regular el tránsito de los vehículos y evitar retenciones que afecten al municipio. No obstante, recalcaron que la afluencia de vehículos durante toda la jornada había sido normal sin perjudicar a los vecinos y sin ocasionar retenciones.

En la misma línea se mostraron desde la Dirección General de Tráfico, donde aseguraron que en las vías afectadas apenas se habían registrado «pequeñas retenciones puntuales a lo largo de toda la jornada, en las horas puntos». De la misma manera, subrayaron que «la congestión más grave fue en la V-30 y a penas alcanzaba los dos kilómetros, nada fuera de lo normal».

No obstante, recordaron que «durante la temporada estival el flujo de vehículos es mucho menor al que hay durante el año» y no descartan «mayores problemas de tráfico a partir del mes de septiembre».

Precisamente, estos cortes provocaron ayer un enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Valencia y la Delegación del Gobierno, después de que el alcalde de Valencia, Joan Ribó, lamentara que el Ministerio de Fomento «no haya comunicado el inicio de las obras para la construcción de un paso inferior en la V-30», actuación que considera imprescindible pero que generará molestias «que se podrían haber evitado». Desde la Delegación del Gobierno aseguraeon, no obstante, que se informó el 3 de julio y acusaron al al alcalde de «faltar a la verdad» y pidieron que «entes de criticar, el alcalde debería mirar su casa e informarse bien».