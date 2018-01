La Navidad se alarga en Moncada

La Navidad ha tardado en desaparecer de las calles y plazas de Moncada este año. La recogida esta semana de buena parte de las luces y elementos decorativos generó ayer críticas por parte del grupo municipal de Ciudadanos. «Estamos a finales del mes de enero y el equipo de gobierno sigue sin retirar las luces de distintas zonas, incluido el árbol de la plaza Creu de Quintana, instalado para las fiestas navideñas. Esta situación es una señal más de la falta de iniciativa política y de la falta de preocupación y de eficiencia a la hora de trabajar por parte del equipo de gobierno», según resaltó ayer el portavoz de Ciudadanos, Jesús Gimeno.

Este hecho es un «signo más de que el Ejecutivo local no trabaja o, al menos, no lo hace cuando toca. Un último ejemplo es el pleno ordinario de este jueves, al que solo van tres mociones de la oposición, dos de Ciudadanos y una de Amunt, y se va a dar cuenta de los informes trimestrales. Nada más. No se puede entender cómo un Ejecutivo de un municipio como Moncada no tiene nada más que llevar a un pleno ordinario», destacó el portavoz de la formación.

Respecto al asunto de la retirada tardía de las luces y elementos decorativos navideños, la alcaldesa Amparo Orts, explicó ayer que «la misma empresa distribuye luces a muchos municipios y se van retirando gradualmente, una vez terminan las fiestas. La semana pasada el empresario nos confirmó que hoy martes lo retiraría todo».

La responsable municipal destacó que «las luces han estado apagadas en este tiempo y el servicio ya ha sido incluso abonado. Cuando entramos nosotros, en 2015, tuvimos que pagar dos años de luces de Navidad que debía el anterior ejecutivo».