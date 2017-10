Una Miss en Massanassa que rompe estereotipos

Chelsea Akpaka, una joven de Massanassa, ha sido nombrada primera dama de Miss Plus Size de la edición España, en el certamen que se celebró en Barcelona, organizado por Affinity International. Fue escogida entre 16 participantes que pasaron el primer filtro con más de medio millar de solicitudes de jóvenes que se inscribieron en este concurso con el que se pretende dar una oportunidad a las mujeres que defienden sus curvas.

Chelsea tiene 19 años, estudia diseño de moda, y nada más ver la convocatoria del concurso a través de las redes sociales, no se lo pensó dos veces. «Yo siempre he sido gordita y creo que hay que romper con el mito de asociar esto con el estado de salud», señala. «Las tallas grandes están apartadas de la moda y yo quiero reivindicarlas porque estar gordita no significa que no estemos ágiles y no nos cuidemos», añade, «no necesariamente el peso está relacionado con la salud».

La joven, tiene las ideas claras. «Me gustaría que las adolescentes se sintieran identificadas conmigo porque el sobrepeso también se asocia con mujeres mayores y no siempre es así», señala. Chelsea ha tenido que recurrir a agencias de modelos de fuera de Valencia «porque es difícil encontrar alguna que se dedique a este sector» pero piensa continuar en el mundo de la pasarela para dar visibilidad a las tallas grandes y a la moda para estas mujeres a las que les cuesta encontrar ropa de su talla muchas veces.

El certamen nacional reunió este año a 16 participantes de toda España que desfilaron por la pasarela en traje casual de la marca española, SPG Jenuan, en traje de baño y de gala, con vestidos de diferentes diseñadores de cada región, para demostrar que la belleza «no se mide con una cinta, ni tampoco se pesa en una balanza».