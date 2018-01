El PP de Mislata pide renegociar los planes urbanisticos ante las quejas por las torres de pisos Obras en la Plaza Mayor de Mislata. / lp El portavoz popular se ofrece al Consistorio para evitar la «masificación» de la localidad y el Ejecutivo le acusa de «cinismo» y le exige que «pida perdón» DANIEL NAVARRO MISLATA. Lunes, 15 enero 2018, 23:34

El Partido Popular de Mislata ha solicitado esta mañana copia íntegra de los expedientes administrativos por los que se regula el PAI del Quint II y el PAI de Conresa a fin de «estudiar todas las opciones posibles para negociar una reordenación de los mismos y evitar construcciones que masifiquen aún más nuestro pueblo».

El anunció, se produce a raíz de las denuncias vecinales publicadas por LAS PROVINCIAS ante la nueva construcción de varias torres de viviendas en la Plaza Mayor del municipio, y por las que el Ejecutivo socialista señalaba al anterior equipo de gobierno popular.

En esta línea, el responsable de la formación, Jaime López Bronchud, aseguró que «como vecino de Mislata no quiero más colmenas» y ha ofrecido «toda colaboración al PSOE para promover un pueblo más sostenible y menos masificado». De igual manera, el edil lamentó «no haber escuchado ni una palabra sobre esta cuestión al alcalde hasta que los vecinos han protestado» y ha subrayado que «en política se está para buscar soluciones y no culpables, aunque algunos no lo entienden y prefieren seguir criticando y echando de todo la culpa al PP por todo lo que no es capaz de resolver. Va a hacer ocho años que el alcalde de Mislata se llama Carlos Fernández Bielsa».

Los vecinos alertaban de «la saturación de viviendas» y el «colapso de los servicios públicos» El grupo de la oposición pide «talante» al alcalde «para unir criterios y defenderlos juntos»

El portavoz popular recordó que «el no era aún concejal en la época en que se aprobó este plan» y que «en cualquier caso, ese perfil urbanístico no se corresponde al modelo de ciudad que pretende el PP que yo presido». De igual modo demandó «al gobierno socialista talante para unir criterios y defenderlos juntos» y aseguró que va a «revisar el cumplimiento de los convenios urbanísticos.

El PP ha pedido copia de estos expedientes para revisar el cumplimiento de los convenios urbanísticos. Bronchud explicó ayer que «si hubiera incumplimiento por parte del agente urbanizador, le pedimos a Bielsa que utilice todos los medios que ofrece el procedimiento urbanístico para pedir responsabilidades e incluso modificar el planteamiento aprobado».

Igualmente, desde el Partido Popular recalcaron que «las responsabilidades también se pedirán a quien no cumpla con la obligación de vigilancia».

Por su parte, lejos de tender la mano a la colaboración, tras la petición del grupo popular a buscar una solución en común al problema, la portavoz del gobierno municipal, Maria Luisa Martínez Mora, criticó ayer duramente el «cinismo» del portavoz de la oposición, Jaime López Bronchud.

La responsable volvió a señalar que el PP «ya se encargó de aprobar y bloquear los PAI's para que ahora no podamos modificarlos, a no ser que paguemos indemnizaciones millonarias a los promotores y constructores», una solución que podría rondar los 50 millones de euros y que es imposible de asumir para las arcas municipales».

Por este motivo, la portavoz exigió a López Bronchud que «pida perdón a los vecinos por la atrocidad urbanística que les dejaron como herencia» y advierte del peligro de las soluciones que se le ocurren del PP. «Arruinaron Mislata una vez con la gestión de los parkings y serían capaces de volver a hacerlo», recalcó la representante socialista.