MEMÒRIES D'UN DOLÇAINER

Esta és l'obra de Vicent Ramon Gil i Andreu que va rebre el premi de Narrativa del Piló de Burjassot, ex aequo en la novela 'Vert i taronja', de Lucas Grao i Silvestre en la última edició d'eixa noble institució cultural. Novela que, filant entre lo històric i lo fictici, urdix un entramat narratiu amé donant per resultat una agradable llectura. Text que s'enriquix en numeroses fites històriques -religioses i polítiques- valencianes des d'un principi i al llarc de tot el llibre molt ben desenrollat.

Resulta interessant la descripció d'aquell món medieval, vixcut per moros, judeus i cristians; ara entre lluites fratricides; després, durant anys de mijana pau i tranquilitat. La vida d'aquells valencians -artesans i llauradors-, cadascú vivint a la seua manera i professant sa personal religió-, mesclava costums, treballs i festes que enriquiren el Regne de Valéncia. Molt gran fon el seu cultiu de les lletres -impressors i escritors- que en un segle d'or de la Literatura va descollar. Si l'objectiu d'un autor és guanyar-se el favor dels llectors, crec que éste l'ha conseguit sobradament.

Perque la novela resulta atractiva i agradable, puix cada capítul que encetes, encara que varie la temàtica, no deixa de ser fàcil i ben motivador el tema i intrigant l'entramat del relat. Eixe que està ben treballat, fruit de la fantasia i de llargues investigacions. Els personages que nos recorda, sent enormement renombrats per épics tels fa normals, humans i reals. Com el simpàtic dolçainer, coetaneu de sant Vicent Ferrer que feu milacres en un món pecador i políticament convulsiu i complex. Les descripcions de la barraca del yayo, dels camps que llaurava i de les collites que son pare feya dos voltes a l'any -foren de cebes i forment o de creïlles, faves i melons- són trossets de recorts que, al ser tant nostres, conviden a l'enyorança d'una horta que teníem i que s'està morint per l'oblit o falta d'ajudes. En aquell poble -més d'estar en el carrer que el d'ara- s'hi veïen més capellans, frares, artesans i chiquets que hui. Pot ser que igual, de lladres, embaucadors i malfaeners en els que ballava el graciós Blayet, dolçainer que els feïa entretindre, gràcies a les seues faranduleries i al seu art per a crear música.