Manises sancionará a los dueños de perros que ladren «habitualmente» durante la noche El pleno celebrado en Manises para abordar la ordenanza. / lp El Ayuntamiento endurece la ordenanza sobre tenencia de animales de compañía con multas de hasta 18.000 euros MARINA COSTA MANISES. Sábado, 28 abril 2018, 00:51

Los propietarios de mascotas de Manises van a tener que controlar los ladridos y maullidos de sus perros y gatos durante las noches, si no quieren ser sancionados. Si un animal de compañía rompe el silencio nocturno «habitualmente», su dueño podrá ser multado, a tenor de la nueva ordenanza municipal de protección y tenencia de mascotas aprobada en el último pleno.

El Consistorio ha decidido endurecer la normativa para afianzar «los principios básicos de respeto, defensa, protección, higiene y salubridad de los animales de compañía» y aumentar la «sensibilidad colectiva hacia los comportamientos más humanitarios y propios de una sociedad solidaria y moderna».

Esta ordenanza, que deroga la anterior de 1996, era «completamente necesaria» para actualizar el contexto y poner en marcha mecanismos que no se contemplaban hasta la fecha.

La presencia de animales de compañía en el municipio, especialmente en el casco urbano, «está planteando al Consistorio un gran número de problemas higiénico-sanitarios, económicos y medioambientales». Es por eso que con esta nueva ordenanza también se obligará a los propietarios de animales, cuando transiten por la vía pública, a ir provistos «en todo momento de correa o cadena para la sujeción del animal, bozal en el supuesto de que sea obligatorio, bolsas para la retirada de excrementos, recipiente para diluir las micciones, y la tarjeta censal para la identificación del animal (obligada para todos los animales que residan en Manises), así como la licencia municipal de tenencia», en el caso de animales potencialmente peligrosos.

Las nuevas infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves y equivalen a multas en metálico de 50 a 600 euros, de 601 a 6.000 y de 6.001 a 18.000 euros, respectivamente. También se contemplarán como infracciones leves, penalizadas con 150 euros la primera vez, 250 euros la segunda, y grave a partir de la tercera, las siguientes faltas: no retirar los excrementos, no diluir las micciones o no traer la tarjeta censal o la licencia municipal de tenencia de animales peligrosos. También lo será no llevar el perro atado o no portar bolsas para la retirada de excrementos o difusor para diluir las micciones que realicen los canes en la vía pública.

También se prohíbe «la permanencia continuada de perros y gatos en las terrazas y balcones de los pisos». De este modo, los propietarios serán sancionados si el perro o el gato «ladra o maúlla habitualmente durante la noche, así como si el animal permanece a la intemperie en condiciones climatológicas adversas a su propia naturaleza o si su lugar de refugio las empeora».

La concejala de Salud Pública del Ayuntamiento de Manises, María Irene Camps, asegura que la nueva normativa «responde a la demanda de la ciudadanía de actualizar la ordenanza sobre protección y tenencia de animales, puesto que no se hacía desde hace 22 años, tiempo en el que sin duda han cambiado las circunstancias relacionadas con este asunto».

Un objetivo fundamental es atajar el problema de los excrementos en las calles, «que se ha convertido en un conflicto de higiene y salud pública». En estos casos, después de llevar diversas campañas de concienciación, la norma contempla multas de hasta 6.000 euros, en los casos de reiteración. «Estamos seguros que, con estos medios y la colaboración de los vecinos y vecinas, conseguiremos mejorar el bienestar tanto de la ciudadanía como de nuestros animales». Manises seguirá ofreciendo cursos gratuitos de educación canina y dando bolsas «para los excrementos con el objetivo de fomentar el censado de animales».