El caso de maltrato del perro Bodi acaba con la denuncia de un particular El perro herido recibe atención en Valencia Sur Hospital Veterinario. / lp Un movimiento ciudadano ha organizado una recogida de firmas en Torrent para crear una ley estatal de protección animal ADA DASÍ TORRENT. Sábado, 9 septiembre 2017, 00:09

La muerte del pequeño Bodi ha removido conciencias. La brutalidad de la paliza que recibió y que le dejó la mandíbula partida y la lengua perforada no admite disculpas y menos todavía el dejarlo agonizando dentro de un contenedor en Torrent. Un particular ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional para que se investiguen los hechos y que el culpable «pague por ello». La misma que también interpuso en el servicio de protección animal de la Policía Local de Torrent, Seprona, y que se llevará, a su vez, ante la Guardia Civil para que la muerte de Bodi no quede impune.

La publicidad del caso en las redes sociales a través de Let's Adopt España, que se hizo cargo de los cuidados del perro en Valencia Sur Hospital Veterinario, ha hecho que Bodi se convierta en un símbolo de lucha para que el Congreso cree una ley de protección animal más acorde con las demandas de la sociedad.

La iniciativa de recogida de firmas en Change.org se ha disparado en menos de 24 horas y ya alcanza la cifra de más de 90.600 y ahora, el movimiento ciudadano que engloba a particulares, protectoras y asociaciones animalistas quiere ir más allá. Según ha podido saber este periódico, la intención «es unificarlas para pedir al Gobierno que el código penal recoja el maltrato animal y que se cree una ley para ello».

Este objetivo tendrá su punto de partida en Torrent, la misma ciudad en la que fue encontrado el pequeño Bodi en un contenedor. El próximo viernes, día 15, se dispondrá una mesa de firmas a las puertas de la Biblioteca en la Casa de la Cultura para empezar con esta campaña.

Las redes sociales continúan haciéndose eco de este caso extremo de maltrato y se ha iniciado una cadena para subir fotos de animales con el lema «todos somos Bodi» para concienciar contra situaciones como la que sufrió el pequeño perro.