LA MALAÏDA BURUNDANGA

La veritat és que quan me vaig enterar de lo que era la burundanga em vaig quedar bocabadat. I és que yo ne tenia una i ben gran en el meu jardí com també la meua yaya en el seu corral i en moltes cases del meu poble, puix creíem que era un arbust ben normal. Nosatres li díem «campanillera» perque les seues flors, semblaven campanetes. Grans i blanques -i de vegades grogues-, d'aspecte agradable, per lo que ma yaya Francisqueta, a voltes, agafant-ne tres o quatre les posava dins d'un jarró lo mateix al mig de la taula del menjador que sobre l'aparador. I no ho fea per a que perfumara l'estància -puix poc olor i roïn el tenia - sino per a que ornara un poc i donara alegria a la llar. Pero és, ara, que m'entere del mal que eixe arbust pot fer, quan recorde que yo ya li tenia certa mania i no m'agradava vore- les seues flors ni penjant en l'arbre ni manco per dins de la casa. Yo, hui, ni corral ni burundangues ne tinc cap, pero encara ara, ne trobe fent el camí de Moncada- Nàquera o de Borbotó a Godella en alguna frontera de casa hortolana o a vora de camí. I allí estant penjant eixes albes flors demoníaques de la burundanga. ¿Per qué si són tant males les deixen que campen lliurement en quansevol lloc? Pero també de menuts nos advertien que mai nos posàrem en la boca una sement del llorer o mastegar fulla de colocàsia, ya que podíem emmalaltir i, en canvi, tant l'u com l'atre, no era rar que per molts corrals i cases els tingueren.

Les sements de la burundanga contenen dos alcaloides: la hiosciamina i la escopolamina, que és eixa substància psicotròpica que provoca, ràpidament, un automatisme al cervell de la víctima causant-li una absoluta sumissió davant de qualsevol ordre que se li done. D'ahí que s'aprofiten delinqüents i agressors sexuals per a robar i violar, sense que la víctima note res ni recorde lo que haja o li hagen fet.

Esta planta dita «datura estramonium» no és que haja proliferat molt per Espanya -cosa que és ya normal en Venezuela, Colombia o Brasil-, pero com tot lo mal se copia, per moda, no estaria de sobra que lo mateix que feu Madrit l'any passat (fer desaparèixer 66 plantes d'eixes dels jardins d'Aluche) es fera per a on se puguen trobar. Més val aplegar a temps que, després, lamentar.