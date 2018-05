El PP lleva al juez contratos por 100.000 euros y el PSPV de Paterna defiende su «legalidad» Juan Sánchez y María Villajos, ayer, durante la rueda de prensa ofrecida en Valencia. / lp Los populares hablan de empresas con «estrechas relaciones» con el Equipo de Gobierno mientras el Ejecutivo tilda de «calumnia» la acusación MARINA COSTA PATERNA. Viernes, 11 mayo 2018, 00:11

El PP ha llevado ante la Justicia nuevas contrataciones de Paterna, por más de 100.000 euros, con empresas que tienen «estrechas relaciones» con el Equipo de Gobierno, que son «solo la punta del iceberg de una red de adjudicaciones que podría ramificarse a diferentes Ayuntamientos e incluso Consellerias».

Tras la apertura de una investigación judicial por un contrato menor aprobado por la Junta de Gobierno Local de Paterna para celebrar los conciertos de Halloween 2017, el PP de Paterna compareció ayer para informar de que se ha personado en la causa para «llegar al fondo del asunto» y que aportará nueva documentación.

La portavoz del PP en Paterna, María Villajos, explicó que se interpuso una denuncia ante la Fiscalía, que ha decidido dar traslado al Juzgado, ante las «múltiples sospechas» que pesan en la contratación del concierto de Halloween que se celebró en la localidad y que fue aprobado «fuera del orden del día, por urgencia, con el apoyo de PSPV y Compromís, y con numerosas objeciones por parte del área de Contratación y con el informe en contra de la secretaria municipal».

Tras esta denuncia, el PP ha podido comprobar que el Ayuntamiento «ha adjudicado a las mismas empresas proyectos por valor de más de 100.000 euros, empresas que al parecer también tienen relación con otros Consistorios».

Así, Villajos explicó que el Ayuntamiento informó a la empresa de la adjudicación del concierto «tres horas antes de que se celebrara, no es posible que en tres horas sea capaz de montar un concierto de esas características, ¿alguien se lo cree?», resaltó. La firma que resultó adjudicataria «envió al Ayuntamiento una declaración responsable para la celebración del concierto, poco antes de que se le comunicara oficialmente la adjudicación del contrato. Aquí, no cuadra nada», matizó.

A raíz del informe elaborado por la propia secretaria municipal, el PP interpuso la denuncia, tras la cual «hemos detectado que el caso Paterna, no es solo un concierto. Podría haber otros Ayuntamientos que estuvieran contratando con estas empresas que tienen vínculos con miembros del Consistorio».

Responsabilidades

En esta línea, el PP ha pedido al alcalde de la localidad, Juan Antonio Sagredo que asuma responsabilidades políticas «en la misma línea que él las ha pedido en numerosos plenos municipales. Ya no tiene excusa, no puede pedir para los demás lo que no aplica para sí mismo».

Por su parte, el PSPV defendió ayer la «legalidad» de los conciertos de Halloween. El portavoz de Paterna, José Manuel Mora, reprochó ayer al PP que utilice los juzgados «para desgastar la imagen de los socialistas e intentar recuperar la credibilidad política que han perdido por culpa de su mala gestión y su invisible labor de oposición». «Es indignante que el PP, cuyo ex alcalde Lorenzo Agustí ha sido condenado y declarado culpable por haber dado a dedo medio millón de euros, nos acuse gratuitamente. Los populares de Paterna, con Villajos a la cabeza, son los menos indicados para decirnos cómo se deben hacer las cosas». A este respecto, el portavoz socialista recordó que los miembros del grupo municipal popular «estuvieron imputados mientras gobernaban por diferentes hechos que podían haber sido constitutivos de un supuesto delito de prevaricación».

Para Mora, «de lo que debería preocuparse el PP es de por qué se le han ido la mitad de sus concejales en menos de 3 años», en referencia a la dimisión, este miércoles, de la que fuera alcaldesa de Paterna, Elena Martínez, «cuya renuncia tendría mucho que ver con la disconformidad de Martínez con la denuncia presentada por el PP contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local por los conciertos de Halloween».

También les acusó de «querer tapar sus vergüenzas a base de calumnias y difamaciones con las que pone de manifiesto su mediocre forma de hacer política».

El Equipo de Gobierno recalcó ayer que «defenderá en los juzgados la legalidad de todo el proceso de tramitación de los conciertos de Halloween que se celebraron en Parc Central el 31 de octubre de 2017.» Desde el Ejecutivo recalcaron que el acuerdo aprobado en Junta de Gobierno por el que se adjudicaba las actuaciones de la noche de Halloween a la mercantil que había presentado la oferta más económica «es conforme a derecho y cumple escrupulosamente todos los requisitos previstos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP)», tal y como «certifican» los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento.

El propio acuerdo de Junta por el que se adjudicaba el contrato menor, por importe de 17.500 euros a la empresa beneficiaria, fue aprobado condicionado a que se cumplieran una serie de observaciones efectuadas por el informe de la Secretaria Municipal, requisitos «que fueron subsanados y atendidos, tal y como consta en la documentación que conforma el expediente administrativo» y que se aportará «en su totalidad a los tribunales».

Por otro lado, Compromís per Paterna pidió ayer explicaciones al alcalde, Juan Antonio Sagredo, «sobre su imputación por la fiesta de Halloween». El primer teniente de alcalde y portavoz, Juanma Ramón, pidió a su socio de Gobierno que aclare «cuál es su situación y la de los otros concejales del grupo socialista sobre las imputaciones que hemos conocido». Según Ramón, «de confirmarse los datos que se publican, el alcalde de Paterna y dos de sus concejales estarían en una situación muy delicada». También aseveró que «los tres concejales de Compromís que estamos en la JGL no tenemos ninguna notificación ni imputación».