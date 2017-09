El juzgado archiva otra denuncia política más de EU contra el Ayuntamiento de Quart de Poblet LAS PROVINCIAS Valencia Viernes, 15 septiembre 2017, 20:21

Una vez más, un juzgado ha archivado otra denuncia presentada por Esquerra Unida (EU) de Quart de Poblet contra el Ayuntamiento, esta vez, a raíz de unos reparos formulados por la Intervención municipal, resultado del periodo de tiempo en que el servicio de limpieza viaria se prestó con el contrato extinguido, ya que era inminente la creación de la empresa pública Gesquart, responsable ahora de esa prestación, y no tenía sentido sacar a concurso una contratación que en dos o tres meses había que rescindir. Esquerra Unida lo criticó públicamente y, aunque se dio respuesta por parte del Ayuntamiento, optó por acudir a la vía penal. Tras conocer los informes del consistorio, avalados por el propio interventor, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento de las diligencias, que ha sido acordado definitivamente por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Quart de Poblet.

“No entendemos cómo en Esquerra Unida no se cansan de hacer el ridículo, llevamos años soportando denuncias falsas y difamaciones, y es intolerable. No nos negamos a darles información y aclararles dudas, pero no preguntan supongo que para que no se les estropee el titular. Yo les insto a que trabajen y dejen de colapsar la Justicia, que bastante tiene”, ha afirmado el concejal de Hacienda y Empresas Públicas, Bartolomé Nofuentes, al conocer este nuevo varapalo judicial a la formación, que no logró representación en la corporación municipal esta legislatura.

En este sentido, Nofuentes ha recordado que la última instancia judicial que desmontó las acusaciones de EU fue el Tribunal de Cuentas, al que no dudaron en acudir para luego no fundamentar sus denuncias cuando se les requirió para ello. Previamente y durante años, se han ido rechazando una tras otra más de una decena de denuncias partidistas ante la Fiscalía y diferentes juzgados.

El edil y diputado provincial añade que “además de la vía judicial, utilizan los medios de comunicación y las redes sociales para manipular y distorsionar la información”.

Con ocasión de la publicación de los dos últimos informes trimestrales de la Intervención, han atribuido al Ayuntamiento el pago de diferentes cantidades en intereses de demora, atribuyéndolas a deficiencias en la gestión, “cuando la realidad es que son intereses relacionados con ejecuciones de sentencias en procesos largos vinculados a expropiaciones o liquidaciones de impuestos, en general, pero afortunadamente tenemos unas cuentas saneadas y pagamos esas cantidades del remanente, que en el ejercicio pasado fue de 6,7 millones, sin tener que recortar en ningún servicio, no lo hemos tenido que hacer ni en la fase dura de la crisis. Si se hubieran molestado en pedir la información no dirían barbaridades como esa”, aclara el edil.