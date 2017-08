JUGAR A BOTAR LA CORDA

Botar la corda era joc tant de chiquets com de chiquetes. Se feya al mig del carrer. Cosa que si hui ocorreguera seria poc menys que un suïcidi. Ara, este joc només se veu, pel camp o la plaja, els dies de Pasqua. I és que com els he dit -i ho saben vostés massa be- pel carrer no se pot estar en tranquilitat. Jugar al mig d'ell és més difícil que llavar-se els peus en un termo. Es dir, impossible. En canvi, ahir, quan pels carrers i els corrals els menuts se menejaven més que els conills, sempre ne tenies ad algú suant -fera calor o fret- i entrant a casa buscant l'aigua fresca de la botija. I no era rar escoltar -de la yaya o de la mare- aquella pregunta usual: «¿D'on vens dimoni, tot suat? No serà de treballar...» A lo que el menut responia, casi sempre: «Puix, no, ara no; vinc de jugar.» I aquelles velles, al sentir la resposta, per l'enyorança, deixaven que el chiquet, com el gat, entrara i eixira de la casa quantes voltes volguera. En canvi, actualment, els jocs els tenen casi sempre que fer parats -davant de la consola de l'ordenador o del mòvil-, aixina que ya no els cal menejar les cames per a passar-se a gust el seu temps d'oci. Ahir pareixia que tots teniem el «cul de mal asiento» o el vall de Sant Vito, puix només eixir d'escola ya estaves pensant en el carrer i estar allí fins que te deixaren. El crit de la mare, des de la porta de la casa o el chiulit del pare, t'advertien que parares el joc per a dinar o sopar o perque tenies que donar a menjar als conills, gallines o ànets. Per lo tant, deixaves als amics en els que estaves jugant a botar la corda o al gos mossegó, que era aquell joc que consistia en formar un rogle -unint la corda pels dos caps- i els menuts la sostenien en les mans, quedant-ne u al mig. Este intentava agafar als que el rodejaven i aixina se passaven bon temps fins que se cansaven. També en la corda se jugava -dividits en dos bandos- per a vore quin era el més fort. O ad aquell atre del «talla cames» que consistia en que un chiquet rodava la corda a ras de terra per agafar els peus dels que jugaven. Per contra, els atres botaven, a fi d'evitar-ho.