Godella aprueba sus presupuestos de 19,7 millones sin la oposición

El equipo de Gobierno de Godella aprobó los presupuestos que alcanzan la cifra de 19,7 millones de euros después de que los grupos de la oposición PP, Ciudadanos y Canviem Entre Tots (CET), abandonaran el pleno, incluso antes de que se iniciara la sesión extraordinaria, en señal de protesta por la ausencia del concejal o concejala de CET que tiene que sustituir a Rebeca Sanhermelando, quien presentó su dimisión el 23 de octubre.

La alcaldesa, Eva Sanchis, leyó el informe de secretaría que daba total validez legal y democrática al pleno, y que contestaba al escrito de la oposición pidiendo que se aplazara la sesión. El documento hacía referencia a que la renuncia de Sanhermelando fue anterior a la fecha de previsión de realización del pleno y que se trata, además, de la sexta dimisión desde que se celebraron las elecciones de mayo de 2015.

«Este Ayuntamiento ha tenido períodos en que el pleno ha contado con algún concejal menos, lo que no supone ningún obstáculo legal para la convocatoria y celebración de la sesión plenaria prevista para el 9 de noviembre», leyó la alcaldesa. Sanchis destacó que en la comisión informativa la oposición se abstuvo en la votación, «con lo que no entendemos por qué han decidido no manifestar su opinión».

El concejal de Compromís, Joan Alonso, señaló que es «una verdadera lástima porque cuando los representantes de una parte de la ciudadanía no participan en un debate como este, al final quién pierde es la propia ciudadanía».

Por su parte, la representante de IU, Paquita Mocholí celebró «que este grupo de gobierno muestre sensibilidad por temas que nos afectan a todos y que son importantes» y aunque «no son los presupuestos que nos gustarían, son los realistas para poder continuar con la gestión que se está haciendo, y por eso votamos a favor».

El concejal socialista, Voro Soler, señaló que la oposición «ha optado por la actitud más elegante para su intereses» porque «no tenía ninguna razón de peso para votar en contra».