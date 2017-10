Godella acude al Consultiu para dar por caducado un PAI de 600 viviendas Un momento del pleno. / lp El pleno pide un informe al CJC para dar carpetazo al proyecto de urbanización de la torreta del Pirata, después de once años sin haberse ejecutado MARINA COSTA GODELLA. Miércoles, 4 octubre 2017, 01:04

El pleno del Ayuntamiento de Godella ha aprobado solicitar un dictamen al Consell Juridic Consultiu para declarar la caducidad del Plan de Actuación Integrada (PAI) de los sectores 31 y 32 (torreta del Pirata).

Esta resolución plenaria, tras once años sin haberse ejecutado la actuación urbanística, salió adelante gracias a los votos favorables de Compromís, PSOE e IU, y la «sorprendente abstención de Canviem Entre Tots, que hasta ahora siempre se habían manifestado a favor de caducar este PAI», según destacaron desde el Ejecutivo.

Una edil del PP también se abstuvo, y tres de sus compañeros junto con el concejal de Ciudadanos «votaron en contra, lo cual no impidió que esta propuesta saliera adelante».

Para la alcaldesa, Eva Sanchis, fue «sorprendente la actitud del PP, en una defensa acérrima de los intereses de la propiedad».

Tanto el PP como Ciudadanos manifestaron su intención de acatar el informe del técnico municipal, «que recomendaba la continuidad de este PAI atendiendo al interés general».

No obstante, Sanchis señaló que «la apreciación de la existencia de interés general como causa de no caducidad del PAI es competencia de los representantes de la población en el pleno y no de un técnico municipal».

La alcaldesa recordó a la Corporación que, al pedir el informe del Consell Juridic Consultiu, se está cumpliendo «con la legalidad y que resulta vergonzoso que durante todos estos once años no se haya ejecutado el PAI y nadie haya hecho nada».

En cualquier caso, y a la espera de que se pronuncie dicha entidad, la posible caducidad del PAI «no tiene por qué suponer necesariamente la recalificación de los terrenos como no urbanizables».

Hay causa legal para la caducidad, dado el «incumplimiento» de la sociedad responsable de la urbanización de las obligaciones que tenía como tal, y la propuesta solicitada en el plazo de alegaciones por la mercantil «supone una modificación del proyecto de urbanización que va en contra del artículo 135 de la LOTUP», que establece lo siguiente: «si fuera necesario que la actuación urbanística se ejecutara en forma diferente a la programada inicialmente, tendrá que procederse a la resolución del programa de actuación en vigor y a la tramitación de otro bajo las condiciones pertinentes de acuerdo con la ley».

El expediente completo será ahora remitido al Consell Juridic para este emita el dictamen preceptivo pero «no vinculante a la propuesta de caducidad del mencionado PAI», destacaron fuentes de la Corporación.