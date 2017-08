Las fiestas de Paiporta llegan a su recta final con música y comparsas REDACCIÓN PAIPORTA. Lunes, 14 agosto 2017, 23:55

Las Fiestas Populares 2017 de Paiporta disfrutan de sus últimos días. Ayer a las 20 horas se realizó la Ofrenda a la Mare de Déu d'Agost y la nueva Entrada de Bandas, justo antes de la Entrada de Moros y Cristianos, momento más esperado por las diferentes comparsas paiportines. El desfile empezó a las 22:30 horas desde el Auditorio Municipal y finalizó en la Calle Santa Anna. La noche acabó con el festival de música JoveRock'17, en el que tocaron grupos locales como 'The Riders Trio', 'The Sultans of Blues' o 'Malaje'.

Para hoy está previsto a las 10:30 horas la degustación del Guisao de Sant Roc, en la calle Sant Jordi. Además, la Misa de la Mare de Déu d'Agost tendrá lugar a las 12 del mediodía. Para los más pequeños se han organizado juegos y actividades en la calle Sant Francesc, a partir de las seis de la tarde y una exhibición de esgrima justo después en la placeta del Bollo. A las 21 horas tendrá lugar la procesión de la Mare de Déu d'Agost, seguida de lo Entrà la Murta, la proyección de la película 'Bar Bahar', y el tradicional concierto de Sant Roc, a las 23:30 horas de la noche en la plaza Cervantes.

Para mañana, día de Sant Roc, el programa es similar al de ediciones anteriores. La Misa solemne se realizará a las doce del mediodía y estará seguida de la bendición y reparto de panes. La mascletà este año cambia de ubicación debido a la prohibición de lanzar fuegos artificiales en el Barranco de Chiva, por tanto se realizará en la calle Montcada a las 14 horas. La cabalgata empezará a las 19 horas y la procesión a las 22 horas. Media hora después dará inicio el baile tradicional de los Festeros del 'Gos' en la Placeta del Casino. Finalmente, el castillo de fuegos se lanzará a la una de la madrugada.

El día 17 se pondrá fin a las fiestas de la localidad con actividades como la Cabalgata del 'Gos', la procesión y la 'cremà' del 'gos'.