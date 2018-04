Fepeval pide un plan de seguridad para prevenir incendios, tras el de Rafelbunyol

Tras el incendio en el polígono de Rafelbunyol, la gerente de la Asociación de Empresarios de esta área industrial (Fepeval), Elena Álamo, recuerda que es «el segundo que se produce en menos de un año, aunque el anterior fuera de menor intensidad, pero el quinto acontecido en los últimos años». Álamo señala que lo ocurrido, que «pudo tener unas consecuencias mucho peores, ha provocado problemas no sólo por lo aparatoso del mismo, sino porque mantiene incomunicadas a día de hoy (sin telefonía ni internet) a varias de las casi 200 empresas instaladas en el polígono».

Por ello, desde la entidad hace referencia a los Planes de Seguridad Industrial, que, según señalan, llevan reivindicando desde hace años. El responsable de seguridad, Antonio Molina, recuerda que «si no se registran las amenazas, no se generan estrategias para evitar que puedan ocurrir. Si no hay datos, no se es consciente del peligro que existe por lo que no se toman medidas» y pide «hacer un esfuerzo» .