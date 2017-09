La Federación de Vecinos de Paterna abronca al Ejecutivo por la participación Los representantes de Favepa, en la convocatoria de ayer. / m. c. La entidad pide una reunión urgente con el alcalde y todos los grupos políticos para abordar los presupuestos y trabajar conjuntamente MARINA COSTA PATERNA. Sábado, 9 septiembre 2017, 00:09

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Paterna (Favepa) afeó ayer al equipo de gobierno su «falta de participación y transparencia» a la hora de consensuar los presupuestos municipales y lamentó que el Ejecutivo «está actuando de distinta manera a como establece la Carta de Participación Ciudadana aprobada por todos».

La entidad pidió ayer una reunión urgente con el alcalde Juan Antonio Sagredo y todos los grupos políticos para abordar cuestiones «que no se están llevando como deberían. Se comprometieron a gobernar desde la participación y la verdad es que no lo están cumpliendo. Estamos molestos con esta situación y esperamos que en la reunión nos expliquen qué ha pasado», destacaron los representantes vecinales.

La entidad criticó «que se quiera aprobar los presupuestos con prisas» y que «no dispongamos aún de toda la información necesaria para poder valorar y analizar las cuentas».

El hecho de que el pleno abordara el punto «relativo a la tasa-tarifa del agua, sin que pasara previamente por el Consejo Territorial y sin contar con nosotros, nos ha molestado. Sabemos que las decisiones del consejo no son vinculantes pero existen compromisos que esperamos que se cumplan», destacó el presidente del consejo, Leandro Cantero. «Nosotros no entramos a valorar el capítulo de personal, por ejemplo, pero sí el de los impuestos y las tasas que es lo que afecta directamente a los vecinos y no se nos ha pasado toda la información», afirmó Nicolás Aldeano, vicepresidente de Favepa.

«Las discrepancias en el seno del ejecutivo están repercutiendo en los vecinos y en nuestro trabajo. Estamos dolidos y queremos que nos expliquen ahora por dónde va a seguir el proceso de participación y que los políticos nos tengan en cuenta», destacó el presidente de Favepa, Jesús Fernández. «Nosotros somos los más interesados en colaborar y buscar soluciones pero queremos compromisos de verdad», resaltó.

Los representantes vecinales también criticaron que «se nos haya dicho que si no se aprueban los presupuestos ya, el millón previsto para participación irá destinado a pagar deuda y eso suena a amenaza». Los convocantes consideran que es a partir de julio «cuando se desvían de la ruta que marca la Carta de Participación Ciudadana y en el Consejo Territorial se nos presenta un presupuesto incompleto, sin capítulo de gastos e ingresos».

Después, tras el inicio de la crisis de gobierno, «se sacaron de la manga una mesa de participación donde no había ciudadanos y se estableció un calendario de reuniones que, a día de hoy, ni siquiera se ha cumplido».

Fuentes del equipo de gobierno recordaron ayer al respecto que los presupuestos «están colgados en la web del Ayuntamiento desde la semana pasada y que todo el mundo que lo desee puede acceder y ver al detalle los 43 documentos en los que se ha desgranado el documento».

También recordaron que «los presupuestos participativos serán de un millón de euros, 600.000 euros más de lo que marca la Carta de Participación Ciudadana».