FART DE PICADES DE MOSQUIT

Sí, perque coent com un all he tornat a la capital i he deixat el secà cansat ya de rascar-me, per cames i braços i per tot lo cos, puix els mosquits d'est any no han parat ni de dia de nit, de picar-me a d'estall. I és que est estiu han proliferat massa. Recorde que atres anys, si senties per la nit el seu brunyit només tenies que estar atent i, en una palmada, el tenies esclafat deixant un escorrim de sanc. Pero estos actuals -tigres, gats o rabosots-, són tant sorruts i silenciosos que, per no fer cap de soroll quan revolen, no pots mai detectar la seua desagradable presència. D'ahí que al seu pas i picada te deixe dolent per alguns dies.

I és que són tant traïdors com els islamistes. Saps que existixen, que viuen, que poden fer atentats pero no aon ni coneguem el seu calendari per actuar. Aixina que, quan els pareix, t'amollen una bomba, massacren a la gent i, després, te diuen que ho fan per Alà i no crec que el seu deu els mane fer cap mal; ans que vixcam tots en pau.

També sabem que estos mosquits -molt més millor que els atres- detecten a les persones que expiren més CO2 (diòxit de carboni) i van de cap a per elles. No aixina als vegetarians perque tenen un ph corporal alcalí. També sabem que ataquen als que més treballen i suen. I que la picor que deixen és debuda a la saliva que el mosquit te inocula en la seua picada. Es fa també reclam d'un montó de tractaments per a evitar-los i calmar el dolor que produixen les seues picades. Com per eixemple, el bicarbonat sodi mesclat en aigua tíbia, remullar u cotó en vinagre, aplicar una compresa de gel, o un poquet de pasta dentífrica o refregar-se suaument un trocet de llima ya que l'àcit cítric alivia la picor.

Hi ha qui diu que també calma aplicar-se una pell de plàtano, un poc de suc de ceba o una miqueta de mel. Atres s'apliquen un cotompel en alcohol. Momentàneament, tot rebaixa el dolor. Com també evita ad estos insectes el tindre per casa plantes d'espígol, alfàbega, calèndules, geranis i menta... Encara que açò últim no m'ho crec molt perquè ne tinc en la meu terraça i els mosquits ans que fugir crec que se passegen tranquilament olorant aquells dolços perfums sense gens de por. Aixina que si l'han picat caldrà aguantar-se. No conec atre remei millor.