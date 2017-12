Familias abandonan un cuentacuentos con «besos con lengua, decapitaciones y borrachos» La artista, en una representación. / lp Polémica en Mislata por un espectáculo infantil que los padres criticaron por contener "escenas violentas" DANIEL NAVARRO MISLATA. Martes, 19 diciembre 2017, 00:21

«Personajes borrachos, otros que se dan besos con lengua, pedradas en la cabeza y decapitaciones». Estas son parte de las escenas que incluía el montaje 'El Kamishibai. Contemos un cuento', un espectáculo infantil organizado el pasado viernes en el Centro Cultural La Fábrica de Mislata.

«Elisa M. Matallín presenta un espectáculo de cuentos mitológicos, populares y clásicos contados a través de un precioso teatro japonés», así se promocionaba este cuentacuentos para niños en la página web del Ayuntamiento de la localidad, el cual ha provocado una oleada de críticas a través de las redes sociales, especialmente de las familias que acompañaban a los más pequeños a la función, muchos de los cuales abandonaron la obra en señal de protesta.

De igual manera, los afectados lamentaron que los personajes de la obra apuntaran que «a los niños les faltaba cariño y que tenían que irse con sus padres».

La encargada del espectáculo salió ayer a defenderse públicamente. En concreto, argumentó que el montaje era «un cuento mitológico de la cultura clásica, acompañado con representaciones pictóricas de cuadros del siglo XVII».

Asimismo, Matallín subrayó que la obra era «para un público especial donde participan todos, no sólo niños y niñas». De igual manera, criticó la actuación del público, ya que «lo que allí hubo desde el principio fue una falta de atención hacia el espectáculo. Tuve que lidiar con un público bastante animado, más propio de un parque infantil que de un espectáculo de teatro donde se necesita otro tipo de energía. Por eso, desde el principio invité a que se quedasen aquellos que de verdad querían disfrutar del teatro. Tuve que solicitar silencio desde antes de empezar e interrumpir varias veces mi actuación hasta que llegó el momento en el que pedí los abrazos y me encontré con que muchos padres y madres de algunos niños no sé encontraban en la sala y otros que estaban no actuaban en consecuencia».

Desde el Consistorio recalcaron que «el espectáculo, sí que era infantil y pretendía acercar la historia del arte a través de los cuentos. Es un cuentacuentos que nació en el Centro Cultural Bancaja y que lleva siete años representándose en diferentes espacios».

Además, señalaron que «la función tuvo un público un tanto alborotado y probablemente la protagonista del cuentacuentos no estuvo muy acertada a la hora de reclamar su atención». Asimismo, desde el Ejecutivo lamentaron todo lo ocurrido y aceptaron las explicaciones y las disculpas manifestadas por la artista.