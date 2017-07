La familia de la anciana desaparecida en Torrent ofrece una recompensa de 1.000 euros Cartel de desaparición de Vitelia Ruales. / @sosdesaparecido Los allegados creen que puede estar en alguno de los pueblos limítrofes a Torrent LAURA I. SÁNCHEZ Valencia Lunes, 10 julio 2017, 13:46

Vitelia Ruales desapareció en Torrent el pasado 27 de junio. Desde entonces, tanto los vecinos del pueblo como el cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Valencia se han puesto manos a la obra en su búsqueda. Tras 13 días de incansable búsqueda, se cree que la mujer puede estar en algún pueblo cercano a Torrent. Es por ello que la familia se está movilizando en las redes sociales ofreciendo una recompensa de 1.000 euros a quien la encuentre.

Camia, nieta de Vitelia, publicó en su muro de Facebook una foto de su abuela con un mensaje en el que se detallaba que se recompensaría a quien la encontrara con 1.000 euros. “Ya no se qué más decir o cómo actuar, no sé si sentarme y esperar que la policía o la guardia la encuentre...”, comienza la nieta desesperada después de casi dos semanas sin saber el paradero de Vitelia.

No obstante, la familia no pierde la esperanza y mantiene que Vitelia sigue viva. Así lo explica Camila en su post en el que mantiene que de haberle pasado algo a su abuela, ya lo sabrían: “Lo único que sabemos es que esta bien...porque desgraciadamente las malas noticias son las primeras que llegan, y gracias a Dios no han llegado malas noticias...”.

El post que ya se ha compartido más de 300 veces finaliza con una pedida de ayuda de la nieta aclarando que darían más recompensa de disponer de más dinero. Por ello, se ruega a cualquier persona que crea haberla visto que avise a la policía o a la familia.