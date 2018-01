La falta de un acuerdo deja sin aparcamiento el colegio y el polideportivo de Bonrepòs El polideportivo afectado por la desaparición del aparcamiento. / lp El Ejecutivo asegura que el anterior convenio «era irregular» mientras que el PP denuncia la «mala gestión» y «el caos que se está generando» DANIEL NAVARRO Jueves, 11 enero 2018, 23:59

bonrepòs. La comunidad educativa del CEIP Virgen del Pilar y los usuarios del polideportivo de Bonrepòs i Mirambell ya no pueden disfrutar del aparcamiento público aledaño que compartían ambas instalaciones y que se habilitó hace unos años con el objetivo de evitar los colapsos de tráfico en la zona por el elevado volumen de usuarios que se concentraban en este espacio en las horas puntas.

El convenio de uso entre el Ayuntamiento y el propietario del aparcamiento venció al finalizar 2017, y la «falta de un acuerdo entre ambas partes» ha impedido que los vecinos de la localidad puedan seguir estacionando sus vehículos en este solar de cerca de 500 metros cuadrados.

La situación ha generado las críticas de muchos residentes, especialmente de las familias que utilizaban este emplazamiento para llevar y recoger a los más pequeños del centro educativo.

El PP recuerda que los secretarios del Consistorio autorizaron el sistema de uso de estos solares La dotación evitaba los colapsos de tráfico en los eventos deportivos y las horas punta escolares

Desde el Ejecutivo echaron ayer las culpas al antiguo equipo de gobierno popular por «firmar unos convenios ilegales con los propietarios de los solares por los cuales se les eximía de pagar el IBI a cambio de ceder el uso de estos espacios». En esta línea, desde el Consistorio subrayaron que «la ley indica claramente en qué casos se puede bonificar este impuesto y este caso no está contemplado», subrayaron.

«Lo que hizo este equipo de gobierno, a instancia del secretario del Ayuntamiento, fue rescindir el convenio y ofrecer contratos de arrendamiento a los propietarios de los cinco aparcamientos municipales, de los cuales se ha llegado a acuerdos con cuatro de ellos, a excepción del dueño de este solar», explicaron.

«En el caso del campo de delante de la escuela no se ha llegado a acuerdo fundamentalmente porque la irregularidad del PP era eximir el IBI no de ese solar sino de uno del mismo propietario pero que tenía un valor 6 veces mayor», apuntaron. «El cálculo de lo que debía pagar el Ayuntamiento lo ha hecho el arquitecto municipal para todos los solares y bajo los mismos criterios, y corresponde aproximadamente al pago del IBI. Lo que no puede hacer el Ayuntamiento es ofrecer más de lo que vale, porque sería actuar de manera ilegal», apuntaron.

En esta línea, recalcaron que «se han buscado alternativas durante todas las Navidades y se ha informado a maestros y familias y se ha puesto un horario de atención en la propia escuela para cualquier duda o petición de explicaciones».

Por su parte desde el grupo popular recalcaron ayer a este periódico que los convenios de cesión que había utilizado el Ayuntamiento «habían sido revisados por dos secretarios municipales sin alegar nunca ningún problema a los mismos». De igual manera, recordaron que «tampoco hubo ninguna queja desde las filas de la oposición al respecto sobre este asunto».

Al respecto, desde la formación calificaron este problema como resultado de una «mala gestión» del equipo de gobierno y aseguraron que «llegar a un acuerdo sobre estos asuntos es fácil, ya que cuando el PP gobernaba se habilitaron cinco aparcamientos en el municipio».

Además señalaron que «este equipamiento se llevó a cabo a petición de la propia comunidad educativa y del AMPA, y era muy popular, ya que la calle donde se hayan estas instalaciones no es muy grande y libera mucho espacio, evitando atascos en las horas principales de entrada y salida de los alumnos, o cuando hay alguna competición deportiva importante».

Precisamente, advirtieron del «caos» que se está generando ante la desaparición del aparcamiento y lamentaron «esta forma de trabajar del Ejecutivo, que quiere que los vecinos vayamos en bicicleta o caminando a todos lados».