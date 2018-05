ESCOLA PRIMÀRIA D'AHIR

Corrien els anys 30, com corrien, tot lo que podien, carros i tartanes, duguent mercaderies als mercats de capital i pobles. A l'horta -ben matí- anava el pare i el fill perque tasca ne tenien i no poca. Rars eren els que anaven a l'escola -o a l'asil els cagonets-, puix tots feyen falta per ajudar al treball de casa o camp. En acabar-se la guerra -pel 39- més n'anarem a adeprendre lo que molts pares no havien pogut fer: estudiar de números i lletra, ya que havia que millorar molt l'educació. I allà que anàrem a escola pública els pobres i, els rics, als internats privats o religiosos. El mestre, llavors, escrivia en el tauló lo que poc després nos anava a preguntar tenint en la mà un regle o un punter per a indicar a quí era dirigida la qüestió i a quí tenia que regalar-li un colp per no respondre correctament. Calia aprende a llegir, a sumar, restar i multiplicar; nos feyen cantar el cara al sol en el pati i reçar al començament de la classe. Això també sonava de nou. Les classes de chiquets i chiquetes eren per separat -con d'eixa manera s'impartien fins en l'escola Normal del Magisteri. I, encara que molts alumnes erem de poble com obligat era l'ensenyament en castellà aixina parlàvem en la capital dins de les aules. Cosa que no feem en el poble on els mestres, entre ells, parlaven com nosatres en valencià i quan impartien les lliçons ho feyen en castellà. I és que, des de Carles III en reial cèdula de 23 de juny de 1768 es prengué la resolució de que en la Corona d'Aragó s'ensenyara la llengua castellana. Clar que en 1930 aprofitant el temps de república l'Ajuntament de Valéncia i la seua Diputació solicitaren permís del govern central per a ensenyar el valencià, i ell no ho va consentir. Per lo que podem vore que ya en aquells dies de no poca fam ya alguns se preocupaven més per la llengua que per calfar la pancha, és dir, per poder tindre un tros de pa segur al dia i oli en el setrill, la mare, en la cuina. Aixina i tot els menuts -que tot ho espanten-, agafàvem del rebost un boniato torrat o una taronja i, més contents que Quirineldo i més prims que una fulla de pi, corrent anàvem a escola jugant; i corrent, eixíem d'ella per a fer lo mateix: jugar, ans que acabar el treball que havien posat els mestres.