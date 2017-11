El Ejecutivo socialista de Torrent estudia las enmiendas al presupuesto El alcalde, Jesús Ros, avanza que «se aceptará la mayoría de ellas» y espera «poder aprobar» las cuentas generales A. DASÍ TORRENT. Jueves, 30 noviembre 2017, 00:55

El alcalde de Torrent, Jesús, Ros, señaló ayer en rueda de prensa su «voluntad» para aceptar las enmiendas a los presupuestos presentadas por los grupos de la oposición para sacar adelante las cuentas del próximo año. «El año pasado se aceptaron el 90% de las propuestas que se presentaron y este año vamos por el mismo camino», advirtió, «por lo que hay pocas excusas para votar que no a estos presupuestos».

El Ejecutivo socialista, que gobierna en minoría, necesita contar con el apoyo de alguno de los grupos municipales para poder aprobarlos, aunque, tal y como avanzó Ros, «podemos seguir trabajando otro año más con los presupuestos prorrogados de 2016, al igual que hemos hecho este año, porque las inversiones dependen de la estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (Edusi)».

El alcalde insistió en que «no veo difícil que podamos llegar a un acuerdo entre todos». No obstante, Ros, puntualizó que de no ser así, el presupuesto, «no se debatirá en el pleno porque para eso ya están las comisiones informativas y no vamos a hacer la parodia de llevarlo a pleno». Por su parte, el concejal de Gestión de Recursos, Andrés Campos, destacó que el presupuesto se entregó a lo grupos el 8 de noviembre y «hemos duplicado el plazo legal para presentar enmiendas».

En cuanto a las críticas por la «falta de participación ciudadana», Campos, subrayó que las inversiones «se han decidido a través del órgano consultivo de la Edusi donde se cuenta con la participación de los colectivos locales». Además, añadió que «queremos dotar a los ciudadanos de herramientas de formación para que la participación sea real y efectiva».

Por otra parte, el alcalde destacó que «se están realizando la mayor parte de proyectos de la Edusi, como la rotonda de Padre Méndez que ya se ha licitado» y otros más que están siguiendo los trámites administrativos pertinentes.

Ros también subrayó la repercusión de la nueva línea de subvenciones para la Educación Infantil de 0 a 3 años, en la que se han registrado más de 750 solicitudes y que representa una ayuda a las familias de entre 500 y 900 euros anuales.