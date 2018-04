La edil de Educación en Burjassot dimite tras desencuentros con el Ejecutivo Laura Espinosa, exconcejala de Educación. / lp El equipo de gobierno asegura que se sigue trabajando «con total normalidad» y el grupo popular advierte de una crisis en el PSPV DANIEL NAVARRO BURJASSOT. Viernes, 6 abril 2018, 23:41

Laura Espinosa, la hasta ahora concejala de Educación en el Ayuntamiento de Burjassot, presentó recientemente su dimisión en el Ayuntamiento tras varios desencuentros con el equipo de gobierno. En esta línea, la responsable socialista señaló, en una misiva enviada a gran parte del equipo municipal, que deja el cargo por no poder «desempeñar adecuadamente la responsabilidad social de gestionar políticas educativas de calidad».

En la carta, Espinosa justificó su salida ante «la decisión del Ayuntamiento de finalizar el servicio del Gabinete Psicopedagógico Municipal, la cual no se me comunicó de forma directa, sino por intermediación del equipo técnico, aspecto que hubiese deseado que se me informará directamente dado que afectaba a la gestión de la concejalía». Espinosa, ratificó que «en relación a la toma decisiones, hubiese deseado optar por otras formas de gestionar la situación, opinión que así comuniqué. Opciones que conllevarían no paralizar el servicio de la concejalía de forma inmediata, ofreciendo unos plazos para activar de forma urgente un proceso de oposición para sacar las plazas y componer un nuevo equipo que gestionase las necesidades del área educativa».

De acuerdo con la edil, este hecho ha sido «la punta del iceberg» y recalcó que «considero que las cosas se podrían haber decidido de otra manera, de forma más procesal y consensuada, pero lamentablemente la precipitación ha generado que aún no se haya designado a ningún profesional a día de hoy, a pesar de haberlo demandado».

Desde el Equipo de Gobierno aseguraron que respetan la decisión de Espinosa, pero recalcaron que «seguirán trabajando con total normalidad y será el propio alcalde, Rafa García, la persona que se encargue de asumir el área educativa, hasta que el próximo responsable en la lista asuma el cargo».

Asimismo, manifestaron que el Ayuntamiento «debe adaptarse a la nueva ley de contratos», no obstante, aseguraron que desde la concejalía se «va a seguir trabajando bien».

No obstante, fuentes del Ejecutivo lamentaron la decisión de la edil, pero advirtieron que «sus obligaciones laborales de su puesto de trabajo fuera del Ayuntamiento estaban reduciendo la presencia de la concejala en el Ayuntamiento y le habían impedido prestar las obligaciones totales al área de Educación».

Por su parte, el Partido Popular de Burjassot avisó de «la crisis interna que ha explotado entre los socialistas de Burjassot».

También apuntaron que «esta no es la única decisión de finalizar un servicio de la noche a la mañana que acomete el socialista Rafa García; ahora le ha tocado al Gabinete Psicopedagógico, pero en este último mes ha sucedido con otros servicios».

«Durante el mes de marzo han cesado el servicio de la empresa para la prestación de servicios profesionales de un ingeniero industrial, incluido la tramitación de licencias ambientales, que durante mas de 10 años llevaba trabajando en el área de urbanismo, y que a fecha de hoy ha dejado a los ciudadanos con la adjudicación de licencias y aperturas paralizadas o no atendidas. Asimismo, también durante este mes, «ha cesado el servicio de asistencia técnica en jardinería que llevaba prestando la misma empresa durante muchos años», recalcaron desde la formación.

Desde el Partido Popular de Burjassot anunciaron que «hemos denunciado a Fiscalía varios asuntos sobre supuestas contrataciones irregulares que los socialistas han realizado durante años, y entendemos que es este el motivo por el cual se están rescindiendo contratos».