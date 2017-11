Concejales de once municipios de l'Horta piden a Ribó que no bloquee la mejora de la V-21 Bonig y Monzó, ayer, junto a la torre mirador de la V-21. / j. Monzó Bonig y Monzó resaltan que la obra mejorará la movilidad de la comarca y critican que el estudio alternativo no se diera en las alegaciones I. DOMINGO Viernes, 10 noviembre 2017, 01:13

valencia. Concejales del Partido Popular de once municipios de l'Horta reclamaron ayer al gobierno tripartito de Joan Ribó que no bloquee la ampliación a un tercer carril de la V-21, que tramita actualmente el Ministerio de Fomento y que provocó que el Ayuntamiento de Valencia aprobara una moción en contra del proyecto.

Así, en la parte superior del túnel de salida a la V-21 en la avenida de Cataluña, la presidenta del PP en la Comunitat, Isabel Bonig, pidió a Compromís, PSPV y València en Comú «coherencia, responsabilidad y sentido común» y que «dejen de entorpecer las inversiones» como las de la V-21, cuya ejecución supondría una mejora de la movilidad y los accesos «no sólo para Valencia sino para toda la comarca».

De ahí la presencia de representantes de municipios como Almàssera, Albuixech, Burjassot, Godella, Foios, Massamagrell, Meliana, Rafelbunyol, El Puig, Sagunto y Valencia. No pudieron asistir por motivos laborales concejales de Puçol, Pobla de Farnals y Alboraya, aunque en esta última localidad el grupo popular apoyó una moción plenaria para modificar el proyecto ministerial.

Todos ellos pidieron al ministerio que siga adelante con la tramitación a pesar de la posición en contra de Valencia, algo que ya avanzó el titular de Fomento, Íñigo de la Serna, esta semana.

Durante el encuentro, Bonig recordó que su formación no va a aceptar «vaivenes» del alcalde de Valencia, en referencia a la alternativa con menor afección sobre la huerta anunciada la semana pasada y que finalmente no llegó a presentarse al ministerio al anularse la reunión prevista. En este sentido, recordó que los trámites se han prolongado durante diez años y nunca se planteó el rechazo. «Es un tema en el que no caben las ambigüedades: o se está con la infraestructura o se está en contra», resaltó.

Moción en el pleno

Sobre esto, el portavoz popular en el Consistorio valenciano, Eusebio Monzó, explicó que «no es serio anunciar ahora un estudio alternativo». A su juicio, debería haberse presentado «en tiempo y forma», es decir, en el periodo de alegaciones. «El tiempo de las reclamaciones ya pasó», señaló al tiempo que resaltó que esta situación «es una incoherencia más del gobierno de Ribó, preso de sus socios».

El concejal anunció que su grupo llevará al próximo pleno municipal, previsto para el jueves 16, una moción de apoyo a las mejoras en la V-21. «Esperamos que Ciudadanos nos apoye», planteó, ya que en la moción presentada por el tripartito el pasado mes la formación que lidera Fernando Giner se abstuvo.