Compromís acusa a Cs de inventarse sus acusaciones y pide que rectifique La formación lamenta que se quiera «confundir a la ciudadanía» sobre esta denuncia «sin ningún fundamento» M. COSTA PATERNA. Viernes, 1 diciembre 2017, 01:00

El portavoz municipal de Compromís y concejal de Políticas Inclusivas en el Ayuntamiento de Paterna, Juanma Ramón, ha afirmado que «el portavoz de Ciudadanos ha hecho unas acusaciones muy absurdas y sin ningún fundamento sobre la contratación de unos actos» dentro de las celebraciones del 9 d'O octubre. «El señor Ochando, no sólo no sabe ni de aquello que habla, sino que, además, su grupo municipal no ha hecho ninguna consulta en el expediente donde puede comprobar que están todos los datos de los presupuestos pedido por los actos contratados para esa fecha». El único objetivo es «confundir a la ciudadanía inventándose fraccionamientos de contratos inexistentes».

«Cs oye campanas y acusa a dos concejales de Compromís de una acción que no se ha dado y que él mismo podría comprobar si hubiera dedicado un minuto a consultar el expediente. Allí podría ver que como sólo hay un gasto de 8.000 euros y pasa de 6.000, se piden tres presupuestos. Ese gasto corresponde a dos actos diferentes en dos lugares diferentes: uno en Terramelar, que asume Promoción Lingüística; y otro a La Coma, que por sus características, se paga desde Inclussió Social».

«Sólo queda que Ciudadanos rectifique públicamente de todas las falsedades que ha dicho. Desde Compromís, le explicaremos, sin ningún problema, la diferencia entre fraccionar contratos para eludir licitaciones publicas y pagar dos facturas. Es una lástima que hagan afirmaciones sin consultar expedientes».

Ramón pidió a la formación que se ponga «a trabajar y deje las hipótesis a la Ciencia. La gestión municipal es mucho más seria que hablar de política entre cuñados».