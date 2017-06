El colectivo Menys Graus protestará en el pleno por el fin del programa Mislata On Los organizadores de Mislata On, en una protesta. / lp Los voluntarios de la agrupación exigirán al Ejecutivo el fin del contrato con la empresa externa para realizar este servicio y la vuelta al convenio inicial DANIEL NAVARRO Viernes, 9 junio 2017, 00:30

Los integrantes del colectivo Menys Graus protestarán frente al Ayuntamiento de Mislata por el fin del convenio entre la agrupación y el Ejecutivo, por el cual se financiaba el programa de Mislata On, un proyecto de ocio alternativo nocturno, dirigido a la población juvenil de Mislata que buscaba ofrecer un espacio saludable con actividades para evitar el consumo de cualquier sustancia adictiva.

Sin embargo, el Ejecutivo decidió rescindir esta colaboración a principios de año para «municipalizar los servicios, contratando una empresa externa» para la coordinación de los mismos.

Los integrantes buscan presionar al equipo local para revertir la situación ya que, según sus organizadores «el nuevo modelo empeora el existente, ya que no será dirigido por jóvenes y para jóvenes, aunque así lo proclamen, debido a que el poder de decisión real no residirá en ellos». Además, subrayan que «el modelo de becas no fomenta la participación juvenil, ni el asociacionismo, ni favorece un recorrido profesional ni formación continuada y específica en drogodependencias, prevención y mediación, como sí hace Menys Graus». Los organizadores invitaron a todos los vecinos de Mislata a unirse a la protesta, que se llevara a cabo el próximo 29 de junio, ya que, previsiblemente, en el pleno volverá a tratarse el asunto, tal y como ya se hizo el mes pasado.

Los organizadores continúan así adelante con su campaña 'SalvemosMislata ON' en la que informan de todo esto a través de redes sociales. En dicho encuentro se pretende leer un manifiesto de protesta, para proceder al hemiciclo con las respectivas camisetas y carteles de reivindicación.

Desde Menys Graus recalcan que han tenido varias reuniones con la concejalía para intentar llegar a un punto de acuerdo, «pero no ha sido posible, ya que pretendían que nos sumáramos al proyecto sin definir realmente nuestra participación en el mismo».