El centro La Esperanza de Mislata, en situación crítica El Centro Especial de Empleo Virgen de la Esperanza. / lp La dirección del ente advierte de que podría cerrar antes de 2018 si la conselleria no les paga los 75.000 euros que les debe y estudian realizar una gran protesta DANIEL NAVARRO MISLATA. Martes, 5 septiembre 2017, 00:06

Al borde del cierre. Así se encuentra el Centro Especial de Empleo Virgen de La Esperanza de Mislata, cuya representante, María Luisa Cañada, asegura que si el Consell no abona los cerca de 70.000 euros que se les debe, «seguramente el centro tenga que cerrar sus puertas antes del próximo año».

«La situación es crítica», señalaron desde el centro. «Están en peligro los puestos de trabajo de los once empleados, todos con diversidad funcional intelectual, a un colectivo al cual se le excluye en el mercado laboral», recordaron.

A principios de verano, el Ayuntamiento de Mislata aprobó en una moción institucional, demandada por el grupo popular, instar a la Generalitat a que llevara a cabo el pago de las ayudas correspondientes al año 2016 y 2017.

«No sabemos nada de esto, si han respondido o si no, no hemos recibido ni una llamada de la Conselleria de Políticas Inclusivas, ni del Ayuntamiento de Mislata sobre este asunto», aseveraron. «Nos da la sensación de que si no haces ruido o no presionas se desentienden completamente y se olvidan de ti, algo que no nos había pasado nunca, pese a que llevamos abiertos casi 30 años», detallaron.

Por este motivo, desde el centro aseguraron que «se ha puesto encima de la mesa el llevar a cabo una gran protesta, para que la gente se de cuenta de la situación límite en la que estamos y que no puedan darnos más la espalda». En esta línea, lamentaron que «desde el gobierno autonómico se estén llevando a cabo los pagos a los grandes entes como la ONCE y no a los pequeños, cuando somos precisamente nosotros los que tenemos menos margen de maniobra».

Del mismo modo, explicaron que «tenemos constancia de que centros de capacidades similares al nuestro han recibido también las ayudas correspondientes, por lo que no entendemos como se están llevando a cabo los pagos, no queremos pensar que puedan haber motivos políticos de fondo».

Desde la entidad aseguraron que «ya hemos pedido en varias ocasiones una reunión con Mónica Oltra y no nos la conceden, no nos quieren escuchar», explicaron. De igual manera, lamentaron que «desde el Consistorio también se esté mirando para otro lado, ya que en algunos municipios, los Ejecutivos están colaborando para intentar paliar está situación que está provocando el Consell».

Desde el Ayuntamiento de Mislata recordaron ayer que la Conselleria «ya se ha comprometido a realizar una modificación de crédito para pagar a los centros afectados, así que confiamos en que lo lleve a cabo cuanto antes».

Desde el grupo popular de Mislata criticaron ayer que «el Centro Especial de Empleo Virgen de la Esperanza sufre, como otros tantos centros, la asfixia del gobierno de Ximo Puig que no paga lo que debe» y «deja sin recursos a todos aquellos que ellos prometieron iban a rescatar».

El portavoz popular, Jaime López Bronchud, apuntó que el gobierno de Ximo Puig y de Mónica Oltra «es el del abandono y el olvido» y censuró que «condenen a quienes más les necesitan mientras ponen en su hoja de ruta intereses personales y partidistas que no generan bienestar a nadie que no sean ellos».

Por todo esto, desde el Partido Popular de Mislata exigieron altura de miras al PSOE y pidieron que «paguen de manera urgente antes de que la situación sea insuperable». Bronchud recordó que «la moción que presenté desde el PP buscaba ayudar a estas personas con discapacidad que requieren de atenciones especiales y cuya inserción en el mundo laboral queda garantizada gracias a este centro de empleo». Igualmente, Bronchud ha reincidido en que «si no obtienen así un puesto de trabajo lo tienen mucho más difícil en la vida». «Es un caso de justicia», sentenció.