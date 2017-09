Catarroja exige a la CHJ limpiar el acceso al Tancat de la Pipa La entidad insta a que lo haga el Ayuntamiento pero, al ser una zona de afección no municipal, no se pueden utilizar las subvenciones ADA DASÍ Sábado, 23 septiembre 2017, 00:58

catarroja. El Ayuntamiento de Catarroja considera primordial la limpieza del camino que accede al Tancat de la Pipa, la reserva del Parque Natural de la Albufera al que acuden cientos de visitantes, y que está lleno de maleza que entorpece poder disfrutar del paisaje que ofrece la ruta. A pesar de encontrarse en su término municipal, es una zona de afección de la Confederación Hidrográfica del Júcar, a la que llevan tiempo solicitando estos trabajos.

La contestación de la entidad ha sido la de permitir que sea el propio Consistorio el que lo haga. «Aunque nos conceda el permiso, no podemos utilizar ninguna subvención para recuperar este entorno porque no pertenece nuestro territorio municipal y no sería legal», señala el alcalde, Jesús Monzó, que apoya esta afirmación con un informe elaborado por la empresa pública Eserca.

Monzó considera esta actuación medioambiental como prioritaria en miras de poner en marcha el proyecto del Corredor Verde, un paseo peatonal y carril bici que recorrerá el barranco de Xiva, pasando por los municipios ribereños hasta terminar en este punto, donde «iría una zona recreativa ajardinada».

«Es una lástima que la CHJ no se implique como nosotros en este proyecto de vertebración de la comarca con un mantenimiento adecuado», añade el primer edil. Esta inquietud la trasladó a la Delegación de Gobierno con la que se reunió hace unos días, junto con la teniente alcalde, Lorena Silvent, con el fin de que «vayamos de la mano todas las administraciones en temas como este en el que estamos implicados todos».

Por otra parte, la confederación «exige al Ayuntamiento el mantenimiento de algunas infraestructuras que no nos pertenecen», como señala Mónzó y como es el caso de la pasarela que cruza el barranco junto a las vías, que une Catarroja y Massanassa, y que «no es de nuestra competencia porque no es nuestro término», remarca el alcalde.

La subvención de la Diputación de este año, que asciende a más de 70.000 euros, ante la imposibilidad de poder utilizarla para el acceso a la reserva, se ha invertido en los caminos rurales de la zona, para mejorar el tránsito de los agricultores y de los visitantes que acuden a conocer el paisaje del marjal. Entre ellos, el Camí del Rei.

También relacionado con el área Medio Ambiente y para facilitar el trabajo de los agricultores del marjal, el Ayuntamiento subvencionará el arreglo de las motas, que son el margen de tierra que sobresale del nivel del lago, delimitando la parcela. «De esta forma, se acortan los procesos administrativos y se pueden arreglar en tiempo y forma», destaca la concejala del área, Empar Chuliá.

«La mano de obra es más cara y ahora, podrán hacerlo ellos mismos, replantando con especies autóctonas de la Albufera para reforzarlas», señala. «Con ello también contribuimos con el medio natural del lago», añade. La concejala advierte que se trata «del mantenimiento del día a día y pequeñas actuaciones solamente. Son subvenciones de poco importe para trabajos muy puntuales y, también, evitamos que se deterioren las motas y tenga que hacerse una actuación mayor».

Todas estas mejoras se completan con la reciente licitación por cerca de un millón de euros por parte de la Conselleria de Infraestructuras, del carril bici que unirá el casco urbano de Catarroja con el Port, y que será un reclamo turístico para atraer visitantes a esta zona.