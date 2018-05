Catarroja busca al autor de un disparo con perdigones a una gata La radiografía de la gata, con los perdigones en la mandíbula. / lp La Policía Local pide ayuda ciudadana para dar con el causante de esta brutal agresión que ha dejado al animal sin un ojo y con la mandíbula inferior destrozada ADA DASÍ Lunes, 21 mayo 2018, 23:59

catarroja. La unidad de Protección Animal de la Policía Local de Catarroja, recientemente creada, busca desde ayer al autor de un disparo de perdigones que alcanzó a una pequeña gata de unos cuatro o cinco meses en la boca para emprender acciones legales. Este nuevo caso de maltrato animal ha conmocionado al municipio por la crudeza de los hechos.

Un vecino localizó ayer al pequeño animal corriendo despavorido por una calle del casco antiguo, en el barrio de Les Barraques. Tras dar el aviso a la Policía Local, la unidad animal, junto con las voluntarias de la Asociación el Rebrot de la Vida, acudieron para localizar y atrapar a la gata herida que, en un principio, se creyó que había sido atropellada.

Una vez en sus manos se trasladó a una clínica veterinaria donde, tras examinarla, el veterinario dictaminó que la pequeña había sufrido un disparo, y no solo eso, sino que los perdigones se habían disparado dentro de la boca, de ahí que el animal tenga la mandíbula inferior deshecha y haya perdido el ojo derecho. Los balines alojados en la cabeza se vieron a través de una radiografía por lo que no hay duda de que la gata ha sufrido maltrato. La entidad local animalista se ha hecho cargo de los gastos veterinarios que se deriven de la recuperación del animal y piden colaboración para poder hacer frente a los mismos, ya que la gatita no puede comer por sí sola y necesita alimentación intravenosa, además tienen que operarla para soldarle la mandíbula. De momento, la Policía Local, a través de la unidad dedicada a los delitos contra los animales, busca al autor de estos hechos, y piden la colaboración ciudadana de algún testigo que pudiera haber oído el disparo.