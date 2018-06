SIN CANCIONES SEXISTAS EN LAS FIESTAS DE QUART Martes, 5 junio 2018, 00:31

El II Fòrum Jove de Quart de Poblet ha acordado con el Ayuntamiento pedir a todos los colectivos que no es escuchen canciones sexistas durante las fiestas de 2018. Esta medida se unirá a la campaña dirigida a prevenir el consumo de alcohol y a la iniciativa impulsada desde el Área de Igualdad 'No es No'.