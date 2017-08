CALDRÀ TINDRE MILLOR RELACIÓ

Lligc en una revista de medicina: «La relació assistencial, la que establim en els nostres pacients, és la millor valorada pels ciutadans, si excloem el nucli familiar.» Ho afirmava el professor S. Pincock, com pense que molts de vostés dirien lo mateix. I més, ara, quan el mege de família poc t'entra en casa no com ahir que per entrar, coneixia a tots: yayos, fills i nets, puix els havia vist moltes vegades, vestits i nuets. Era el que millor coneixia als pacients, més que els veïns. Eixos que compartien alegries i dolors, paret migera, gats, gossos i pardalets. Aquells als que se'ls donava a probar un tros de carabassa o un boniato torrat. Era aquell veïnat tan familiar que podies creure't que tot el carrer estava emparentat. El menut dia, a tot vell, tio o tia. Mai sabien, de veritat, quíns eren els vers germans o germanes de son pare o de sa mare. Perque, a dos per tres, escoltaves: «Ves a casa de la tia Rosa i que te done, si ne té, una chirivia, o un grapadet de fesols de la garrofa.» Senyor i senyora poc se dien. Rarament «so» o «na», ya que en el parlar casolà era tio i tia els que s'empleaven per a denominar ad eixos que sempre estaven a punt d'ajudar a la teua família. Compartien llars per a jugar al burro o al parchís; per a donar-se les bones i les males notícies; receptes culinàries, i, també, ajudar a picar olives i armeles, a pelar panolles o a tallar creïlles... Hui, de tot això, res de res. Massa ocupats estan els majors actualment, treballant fora o dins de casa, qui té faena) qui no passejant al gos, i, a voltes, només en la seua llar té la companyia del canari. Els vells -que no tenen nets- temps els sobra per a parlar entre ells contant-se batalletes d'adés quan anaren al front o de la fam que passaren. I, ara, el veí, com el mege, si va a vore`l, el veu de rapafuig, perque no estem per a passar el temps charrant quan tantes coses cal fer. Total, que la relació cordial i assistencial molt escasa la tenim en els veïns i en el mege. Hui també s'escolta més ad este i l'atre histriònic canal de Tv. que, en atenció, al retor el dumenge.