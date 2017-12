Los amarristas de Port Saplaya critican el bloqueo de Egusa Retirada de barcos. / lp Los afectados denuncian el «fracaso» del primer encuentro entre ambas partes al no haber podido conseguir rebajar las tarifas ni la liberación de los barcos retirados DANIEL NAVARRO ALBORAYA. Viernes, 22 diciembre 2017, 01:03

Impacto negativo en la primera reunión entre los amarristas de Port Saplaya y los representantes de la Empresa de Gestión Urbanística y de Servicios de Alboraya (Egusa), tras el conflicto que estalló en los últimos meses al aumentar las tarifas de uso de las instalaciones.

En el encuentro, los usuarios no han podido conseguir ninguno de sus dos objetivos, por un lado reducir las tarifas establecidas por la firma municipal, y por otro, la liberación de los barcos que han sido apartados ante el impago de los usuarios.

«La reunión no ha sido nada positiva, porque no han querido negociar de ninguna manera», explicó uno de los representantes. En esta línea, el amarrista criticó que «el gerente de la firma pública, Agustín Martí, se ha negado en rotundo a nuestras peticiones».

En concreto, el portavoz explicó que «nos han dicho que los barcos no se van a liberar si no se paga lo que se debe». Asimismo, el perjudicado recalcó que «nos han dicho que las tarifas no se van a modificar, como pronto hasta enero».

Además, el portavoz denunció que el ingeniero del puerto apuntara en la reunión que «tomaría acciones legales con pena de cárcel contra aquellos amarristas que habían presentado una querella criminal contra él».

Los usuarios del puerto de Port Saplaya aprobaron la semana pasada en una junta presentar un querella criminal por coacciones, abuso de derecho y usurpación de funciones, contra el gerente de la firma pública, así como también contra algunos de los empleados de la instalación son el ingeniero del puerto y el contramaestre, los encargados de ejecutar las ordenes de la empresa.

A pesar de todo, ambas partes acordaron ayer crear una comisión de negociación para intentar dar una salida a esta situación de crisis. De igual manera, los amarristas deberán reunirse en junta para acordar los próximos movimientos, mientras que desde Egusa se tomarán las decisiones en la próxima junta general.

El objetivo de todos estos movimientos busca volver a reunir a ambas partes en las próximas semanas y lograr encontrar una solución a este problema, que en los últimos días se ha venido agravando ante la salida masiva de usuarios del puerto.