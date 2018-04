ALGUNES PREGUNTES I RESPOSTES

La veritat és que no sempre resulta fàcil respondre a unes preguntes. Això ho saben tots aquells que han passat per un examen, els ha parat la policia de tràfic -després d'haver infringit el còdic de circulació-, els ha interpelat un empleat de Facenda -al fer la declaració de la Renda-, el capellà preguntant pels teus pecats, o al pare, quan eres chicotet, i aplegaves tart a casa. Mai sabies per a on començar a fer la retafila del teu relat per por a les respostes orals o a les d'acció del teu progenitor. Com també complicat se li posa ad aquell que li preguntaren: «¿I la dòna, be?» I, després d'estar pensant-se-ho un poquet respongué: «La... d'ara, se queda en casa, perque faena no n'hi molta fora. L'atra..., Deu sap per a on pararà.» Com també te poden respondre per preguntar: «¿Ta mare, be?» «Puix, no, ella se queda en casa». Aixina que no sempre és fàcil respondre sabent un idioma. Manco, quan t'obliguen a conèixer-ne dos i u d'ells -el català que mai nos fea ni falta saber-lo. Pero que, en l'actualitat, si no el domines, en Valéncia, si no el saps llegir i escriure, eres mig ciutadà o manco. I ho dic perque, per no posseir el certificat d'aptitut d'eixe idioma, encara que tingues carrera universitària i un fardo de masters en lo que siga, no pots presentar-te a unes oposicions, siguen per a ser mege d'ambulatori, soterrador de poble o d'agranador de carrer. Certificat que te caldrà tindre'l inclús per a no perdre el lloc de treball, puix te'l poden furtar. I és que la cosa va, pero que molt apressa. Resulta que, ahir, vaig escoltar parlar a uns jòvens en el bus i l'u a l'atre li dia, puix pesadet s'estava posant: «vale, oncle, «vale oncle» I yo me quedí pasmat. Em diguí: ¿Senyor, fins les expressions te les mascaren i traduixen, ¿serà perque els ho haurà manat Marzà? Esperem que no prosperen els oncles sino perdrem els «tios» -germà del pare o de la mare, i tindrem que nomenar-los com fan els gals del nort. Tampoc valdrà emplear certes expressions com: «El tio Tacanya que anava descals per casa per a no esmolar les rajoles» o «el tio Llenya que duya una sabata i una espardenya.» Pero tot és possible perque tenint carrer bici lo mateix te tropeces en una bicicleta anant per l'acera.