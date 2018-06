El alcalde de Paterna y dos ediles declaran el lunes como investigados por unos contratos Los representantes acuden al juzgado tras la denuncia presentada en fiscalía por el PP en relación a los conciertos de Halloween M. COSTA PATERNA. Viernes, 8 junio 2018, 00:25

El próximo lunes, el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, y dos de sus concejales, Julio Fernández, y Nuria Campos, acudirán a declarar ante el Juzgado tras la denuncia por prevaricación presentada en Fiscalía por el Grupo Municipal Popular.

La portavoz del Grupo Municipal Popular, María Villajos, y el resto de concejales del PP de Paterna interpusieron una denuncia ante la Fiscalía, «ante las innumerables sospechas que pesaban en la contratación del concierto de Halloween que se celebró en nuestro municipio», y que fue aprobado «fuera del orden del día, por urgencia, con el apoyo del PSOE y Compromís, con numerosas objeciones por parte del área de Contratación y con el informe en contra de la secretaría municipal».

Los populares tras la apertura de la investigación judicial por un contrato menor (17.900 euros más IVA) para celebrar los conciertos de Halloween 2017, «decidimos personarnos en la causa para poder llegar al fondo del asunto». El PP, además, puso en conocimiento de la Justicia «contrataciones con unas empresas que podrían tener una estrecha relación con miembros del Equipo de Gobierno, y al parecer con otros consistorios e incluso Consellerias».

Para la portavoz, además, es sumamente llamativo que el Ayuntamiento «informara a la empresa de la adjudicación del contrato, tres horas antes de que se celebrara el mismo; así como que la empresa que resultó adjudicataria enviara su declaración responsable para la celebración del concierto, poco antes de que se le comunicara oficialmente la adjudicación».

El Grupo Municipal Popular interpuso la denuncia ante la Fiscalía, a raíz del informe elaborado por la propia secretaria municipal. Tras acudir al Juzgado, «hemos detectado que el caso de Paterna, no es solo un concierto, y que podría haber otros consistorios que estuvieran contratando con estas empresas que tienen estrechas vinculaciones con miembros del Ayuntamiento», recalcaron ayer desde el Partido Popular. En abril de 2016, Sagredo apartaba de la Junta de Gobierno Local a la ex alcaldesa de Paterna, por encontrarse investigada por un juzgado, «caso que fue archivado de manera definitiva solo unos meses después, sin que la ex primera edil pudiera regresar a la JGL».

El próximo 11 de junio, «los juzgados han citado a declarar como 'investigados' al alcalde, a la teniente alcalde de Infraestructuras y Seguridad, Nuria Campos y al teniente alcalde de Protección y Derechos de la Ciudadanía, Julio Fernández».

Menos de 18.000 euros

«Todos ellos, miembros de la JGL, investigados por un presunto delito de prevaricación por la concesión de contratos menores que rozan el límite de los 18.000 euros establecidos para este tipo de contratos».

Para María Villajos, el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, «debe aplicar, aquello que predica, ya que los vecinos de Paterna merecen un alcalde y una Junta de Gobierno Local libre de toda sospecha».

El alcalde, Juan Antonio Sagredo, entregó recientemente el expediente completo de los conciertos de Halloween, investigados por el juez, a todos los partidos políticos con representación en el pleno para que pudieran «examinarlos al detalle».

El primer edil también explicó que colaborará con la Justicia «aportando toda la documentación que sea necesaria y dando las explicaciones oportunas».