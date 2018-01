Alboraya plantea una conexión circular de la EMT que una el casco urbano y la zona marítima Uno de los vehículos de la EMT de la línea 70. / J. mONZÓ Los vecinos de Port Saplaya demandan que la actual línea 41 modifique su recorrido actual y llegue a un distrito marítimo que nunca ha contado con el servicio DANIEL NAVARRO ALBORAYA. Martes, 9 enero 2018, 00:08

La creación de la Entidad Metropolitana de transporte, uno de los proyectos estrella de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, es recibida como una oportunidad para el Ayuntamiento de Alboraya que busca lograr una interconexión dentro del municipio.

Así lo explicó ayer a este periódico, el primer edil de la localidad, Miguel Chavarría, que subrayó su intención de trabajar junto a la Generalitat, para conseguir la esperada unión entre el casco urbano y la fachada marítima.

«Estamos esperando una nueva reunión sobre este asunto, pero la línea de trabajo que perseguimos es la de intercomunicar los diferentes distritos del municipio, y a su vez, que estos estén conectados con Valencia», recalcó el regidor.

En la actualidad el 70 y el 31 prestan cobertura hasta la entrada de la localidad y en el barrio de La Patacona

En la actualidad, la EMT presta servicio desde el barrio de Luz de Valencia hasta la avenida de la Horchata de Alboraya, con la línea 70. A pesar de que inicialmente la misma se adentraba dentro del casco urbano, desde 2011, y tras un conflicto entre varias localidades de l'Horta y el Ayuntamiento de la capital del Turia, el servicio ya no volvió a recuperado su itinerario original.

Distinto es el caso de la línea 31, que conecta el centro de Valencia con La Patacona, la cual desde 2016 volvió a recorrer la avenida Marenostrum casi en su totalidad, devolviendo el servicio de autobús hasta el centro educativo del barrio.

«No estamos buscando una conexión radial con Valencia, que es lo que tenemos ahora. Lo que perseguimos es alcanzar una reivindicación histórica, y que las líneas actuales estén conectadas, y así los vecinos del pueblo y los de las zonas de playa pueden estar unidos a través de un mismo servicio de autobús y con un mismo bono de transporte», detalló Chavarría.

«Hemos pedido a la Conselleria que lleve a cabo un estudio integral para intentar que sea posible que las líneas actuales se crucen», detalló el regidor.

Dado que el proyecto es tan solo una propuesta, faltaría por ver como se llevaría a cabo este recorrido. No obstante, en la actualidad el Consistorio tiene en servicio una línea de autobús municipal que presta su servicio de conexión entre Port Saplaya, Patacona y el centro histórico del municipio. Esta línea local une los distritos a través de la CV- 311 y el polígono municipal.

De igual manera, Chavarría añadió que las negociaciones actuales también persiguen que el servicio de autobús que presta AVSA, entre la localidad de Sagunto y Valencia, tenga una parada más dentro de su itinerario en las rotondas de entrada a Port Saplaya, una demanda de los propios vecinos.

De manera paralela, la asociación cívica y cultural de Port Saplaya, mantuvo una reunión con representantes de la EMT con el objetivo de analizar la viabilidad de que la línea 41, que une la zona de Plaza España con la estación del Cabanyal, a través de la Avenida de Tarongers, alargue su recorrido hasta este distrito.

Precisamente, desde la agrupación reivindicaron que «si el convenio de la Empresa Municipal de Transporte con Alboraya tiene en cuenta a la población total del municipio, el servicio prestado debe contemplar todo el término y eso incluye también a nuestro barrio, que es precisamente el que está más aislado». Asimismo, desde la asociación destacaron la «buena sintonía que hubo entre ambas partes en el encuentro».

Por su parte, el alcalde detalló que «el recorrido es complicado y sabemos que las conexiones con esta zona no son fáciles». No obstante aclaró que «es una buena iniciativa que se puede analizar, pero en estas cosas debemos trabajar todos juntos y no se puede ir por libre».