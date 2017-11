Aigües de Paterna invertirá 700.000 euros tras la reversión del servicio del agua en La Canyada La mejora de las instalaciones tras la remunicipalización beneficiará a 3.000 abonados y evitará pérdidas de suministro «de hasta el 50%» MARINA COSTA PATERNAS. Sábado, 4 noviembre 2017, 00:57

Paterna trabajará en los próximos años para conseguir un mapa del agua «más justo y eficiente», con el inicio de un proceso global de «remunicipalización» en el que el Ayuntamiento «tomará el control para unificar tarifas y mejorar el servicio».

Tal y como avanzó LAS PROVINCIAS hace unos días, la reversión del suministro del agua que gestiona la Cooperativa El Plantío en la parte norte de La Canyada y el polígono l'Andana será el primer paso de este proceso que afectará a unos 3.000 abonados.

Este 'trasvase' de competencias en el suministro hídrico traerá aparejada una inversión en mejora de instalaciones por valor de 700.000 euros. «Vamos a revisar y a negociar todas las concesiones para que sea Aigües de Paterna quien acabe dando servicio a todo el municipio», resaltó ayer el alcalde, Juan Antonio Sagredo.

La remunicipalización del suministro de agua «es una decisión valiente y responsable que emprendemos y que requiere de negociaciones complejas», ha afirmado el primer edil al mismo tiempo que ha indicado que «la voluntad del equipo de gobierno es llegar a acuerdos razonables con las tres compañías suministradoras de agua que operan en Paterna para que sea el Ayuntamiento, a través de Aigües de Paterna, quien gestione el agua en todo el municipio».

A este respecto, Sagredo ha afirmado que «la reversión del suministro del agua de la parte norte de La Canyada y l'Andana que actualmente realiza la Cooperativa El Plantío es el primer paso de la remunicipalización del agua de Paterna al haber caducado la concesión tácita», tras un periodo de 53 años, y ha desvelado que «la idea es que, antes de que acabe el año, este servicio de la Cooperativa lo asuma Aigües de Paterna».

Y es que, tal y como recordó el primer edil, «los propios estatutos de esta empresa mixta, de la que el consistorio posee el 51%, recogen que la compañía acabe dando el servicio a todo el municipio de Paterna». En esta línea, y para poder asumir este servicio, Juan Antonio Sagredo subrayó que el Ayuntamiento «aportará a Aigües de Paterna los 3.000 usuarios de La Canyada y el polígono industrial l'Andana mientras que Hidraqua realizará una ampliación de capital de aproximadamente 700.000 euros que irán destinados a mejorar la red para mejorar el rendimiento del suministro del agua».

En este sentido, el primer edil también afirmó que en aquellas zonas donde actualmente controla el agua el Ayuntamiento, a través de Aigües de Paterna, la gestión es «más eficiente y el rendimiento es superior al 80%, casi el doble que, por ejemplo, el de la Cooperativa que tiene un rendimiento deficiente en el que pierde casi la mitad del agua que suministra».

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Carles Martí, indicó que esta primera reversión del servicio, que se llevará a la próxima Junta de Barrio de La Canyada, «es una medida justa y necesaria que hay que solucionar porque existe un rendimiento deficiente».

Del mismo modo, el portavoz de Paterna Sí Puede, Frederic Ferri, ha asegurado que apoyan la remunicipalización porque «si el control está en manos del Ayuntamiento, la gestión del agua será más eficiente y el usuario estará más protegido», al mismo tiempo que ha afirmado que «con esta primera reversión, la Cooperativa El Plantío no desaparece».

Martí también indicó que el precio de los recibos bajará. «El servicio será más eficiente y también más económico». Respecto al asunto de los accionistas de la Cooperativa, la Corporación resaltó que «legalmente no podemos entrar en un contrato privado firmado entre un vecino y la cooperativa. El Ayuntamiento no descarta seguir comprando el agua temporalmente a la cooperativa pero lo que deben hacer los accionistas es hablar directamente con la entidad. El Ayuntamiento no puede recomprar ninguna de estas acciones porque cometería una ilegalidad». Ferri destacó el «cambio brutal que se va a producir en Paterna porque, en vez de privatizar como se hacía antes, vamos a municipalizar todo el servicio, algo muy complejo que no tardará un año o dos, sino varias legislaturas».

«Nuestro compromiso es normalizar esta situación, solucionar un problema histórico en beneficio de los intereses de nuestros vecinos», sentenció Sagredo.