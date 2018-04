Advierten de la «posible extinción» de la Policía Local de Xirivella por falta de agentes

La sección sindical SPPLB de Xirivella, denuncia el «caos» que reina en la Policía Local por «la falta de previsión en cuanto a personal, la contratación irregular y la falta de objetivos profesionales que hace mella en los agentes que amenazan con marcharse a Valencia ciudad en las próximas convocatorias». En esta línea advierten que «hay varias plazas vacantes de la categoría de Agente y Oficial, sin que se proceda a su convocatoria».

Además, denuncian que «cuando se contrata se realiza de forma irregular», por lo que han presentado dos escritos ante el Ayuntamiento y en el caso de «no recibir contestación de la administración, este sindicato no descarta acudir a la justicia» al entender que «presuntamente no se ajusta a derecho el modo de contratar sin convocatoria, sin publicidad, méritos y capacidad, por no decir, sin tribunal que califique a los aspirantes».

Por ello, advierten que «tras las negociaciones con el concejal y el poco resultado obtenido, así como la falta de interés por solucionar los problemas nos vemos abocados a tomar decisiones drásticas» y alertan de «la posible extinción de la Policía Local de Xirivella y su planificación en un futuro cercano, si bien recordar que en los últimos 10 años ya se han marchado más de 29 agentes».