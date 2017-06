Alboraya estudia habilitar la primera zona para practicar kitesurf en Valencia

El Ayuntamiento de Alboraya estudia habilitar un espacio para practicar kitesurf en el litoral del municipio. La actuación, dotaría a los aficionados de este deporte de una zona homologada para practicar esta variante del surf, que emplea el uso de una cometa de tracción en los deslizamientos, y de la que no se dispone en ninguna zona de baño en la capital del Turia y del área metropolitana.

La iniciativa parte a raíz de una reivindicación de seguidores de esta modalidad deportiva, que han recogido más de 500 firmas para «habilitar un canal de salida para kitesurf en las playas de Alboraya». Los seguidores demandan esta intervención dado el creciente número de practicantes, tanto residentes de la provincia de Valencia como turistas, y buscan que «se limite un espacio para garantizar la seguridad de los bañistas y de los deportistas».

«No existe ninguna zona legal para realizar kitesurf en las playas cercanas a Valencia», explica el impulsor de esta iniciativa, Andrea Castelli, que manifestó que en aquellas zonas donde actualmente se ve algún aficionado «se están aprovechando vacíos legales y exponiéndonos al riesgo de que la policía te ponga una multa», detalló.

De hecho, Castelli aclaró que «no estamos buscando hacer negocio, ni ganar dinero, lo único que queremos es poder tener nuestro espacio».

Bajo esta premisa, varios de los aficionados han estado manteniendo reuniones con el Equipo de Gobierno de la localidad en las que ambas partes han destacado «la buena sintonía».

Al parecer, según ha podido saber este periódico, la playa que se estaría barajando para ubicar dicho canal sería la partida de Els Peixets, un espacio del litoral entre Patacona y Port Saplaya, y que se encuentra delante de una zona de camping. El emplazamiento, que se trata de costa virgen, no esta acondicionado para el baño, por lo que la zona no se satura durante la temporada estival, algo que sí que se da en otras playas del área metropolitana y del cap i casal. Desde el Consistorio aseguraron que están «estudiando la idea y viendo si es viable, ya que es algo que también se tiene que negociar con la Demarcación de Costas y la Conselleria». No obstante, subrayaron su interés por «seguir dinamizando las playas de Alboraya».

Los aficionados destacaron la idoneidad de esta zona de baño ya que «en verano los garbís y en invierno los gregales y levantes que azotan nuestras costas crean un fuerte oleaje que lo convierte en el lugar perfecto para los deportistas principiantes, iniciados y expertos de estos deportes».

El principal obstáculo con el que se encuentran los impulsores es el económico, ya que la situación financiera que atraviesa el gobierno de Alboraya no permitiría pagar el mantenimiento que supone la adecuación de la zona durante los meses estivales y deberán ser los propios impulsores los que paguen la adecuación.

En esta línea, esta agrupación de deportistas, que deberán constituirse como asociación local, estudian las opciones que tienen para hacer frente a este mantenimiento, y que calculan supondría cerca de 6.000 euros. Entre los gastos a afrontar, estaría la colocación del balizamiento y la contratación de un socorrista o vigilante que impida el acceso de los bañistas en el canal deportivo y también a la inversa.

«Nos queda poco tiempo para seguir trabajando, pero no descartamos que para este verano la instalación pueda estar lista», aclaró Castelli, que anunció que en los próximos días volverán a reunirse con los técnicos del Consistorio de Alboraya para seguir trabajando sobre este asunto. «Si finalmente para este verano no puede estar lista, para el próximo ya estaría terminada», señaló el responsable.

«Estamos negociando con otras escuelas deportivas que ya hay en las inmediaciones y parecen dispuestos a ayudar económicamente en la iniciativa, ya que tanto los vigilantes como los balizamientos podríamos emplearlos ambos», argumentó el portavoz.