Bronca en Massanassa por el apoyo de Compromís a las mociones del PP

«Cuidadín con lo que haces porque tienes muchas cosas que esconder». Así advirtió el concejal de Compromís en Massanassa, Josep Nacher, al responsable local de Sí se puede, Nelo Martínez, después de que el representante criticara el voto en contra de Nacher, junto con PP y Cs, y la abstención de EU, a una moción del PSPV que pedía mejorar las relaciones del Ayuntamiento para con los trabajadores municipales y hacer oficial definitivamente un convenio colectivo que regulase las relaciones entre ambas partes, a fin de evitar problemas futuros.

La situación terminó en una sonora bronca en medio del pleno, cuando el edil de Compromís llegó a decir que «no acepto lecciones de alguien que no ha estado nunca en una fábrica» o a llamar «empresario fracasado» al responsable, según Martínez.

La situación de tensión obligó incluso al primer edil del municipio, Vicente Pastor, a ordenar silencio en el hemiciclo y pedir a Nacher que «se callara» dando sonoros golpes en la mesa. Todo ello, después de que algunos portavoces intentaran reducir la tensión de la situación, sin éxito.

El representante de Podemos, aseguró a este diario, que «no se entiende que una formación como Compromís, esté apoyando diariamente las mociones y propuestas del Partido Popular, un partido corrupto y que además está aplicando unas políticas de derechas en la localidad, muy alejadas de la ideología de la formación de Nacher».

«Esto es algo que hemos venido denunciando en diferentes ocasiones. Ya en la anterior legislatura llegamos a calcular que Compromís había apoyado cerca del 80% de las mociones del PP e Izquierda Unida, el 60%, eso no es hacer oposición», recalcó Martínez. «Este concejal es una persona tóxica, con la que no se puede dialogar, que se dedica a insultar a la gente y faltarle al respeto, algo que no se puede tolerar, mucho menos viniendo de un representante público», apuntó el regidor. «Este señor debería haber dimitido después de las elecciones porque sacó la mitad de los votos en el Consistorio, con respecto a los que recibió su formación a nivel autonómico».