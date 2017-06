Bares de Moncada protestan por las terrazas sin delimitar

Los hosteleros de Moncada no saben cada mañana si podrán colocar las terrazas de sus locales. Así lo denunciaron a este periódico algunos de los afectados, que aseguran que «la falta de delimitaciones con pintura en la vía pública, provoca que a diario el área reservada para colocar sus mesas y sillas, sea ocupada por vehículos que estacionan por error, ante la falta de una señalética que impida el aparcamiento».

De acuerdo con los dueños, la situación está provocando «enfrentamientos con los vecinos, que además se creen con derecho a aparcar y forzando a los dueños a tener que acudir desde primera hora de la mañana a colocar las mesas o dejarlas puestas a mediodía, para evitar quedarse sin un espacio por el que se paga más de 600 euros».

«Hemos intentando dialogar con el Equipo de Gobierno, porque nos está dando la espalda con este asunto y no se preocupa por un sector tan importante como es el nuestro», lamentó uno de los propietarios. En esta línea, criticó que «el Ayuntamiento no pueda venir a pintarnos las aceras, pero se estén dedicando a pintar rotondas y bancos en el municipio», denunció.

«Algunos hosteleros están optando por delimitar ellos mismos con pintura la acera, ya que en algunos casos es la propia policía la que está teniendo que mediar para que no se generen problemas, aunque en realidad, no tienen la obligación de multar ningún vehículo, porque nada impide aparcar», aseveró un comerciante. «Es increíble que un espacio que estamos pagando para ocuparlo, esté a merced de si un vecino aparca o no».

Desde el Consistorio, la primera edil, Amparo Orts, recordó que «la ordenanza municipal obliga a los locales a poner una plataforma en la calzada al mismo nivel que la acera y hay muchos bares que han levantado sus estructuras, por lo que si algún dueño no está colocando estas plataformas, debe saber que está incumpliendo las normativas».

No obstante, la regidora aseguró que «nos consta que hay algunas situaciones excepcionales, como es el caso de la zona donde se coloca el mercado, donde algunos locales no pueden fijar las plataformas, por lo que, es cuestión de estudiar la situación, ya que no tenemos ningún problema en pintar si es la única solución», detalló Orts.