Madrid recalca la competencia del Consell en la evacuación de Fuente del Jarro

El Gobierno ha recordado la competencia de la Generalitat en la regulación de los planes de evacuación del polígono Fuente del Jarro en Paterna, según la respuesta del ejecutivo a una pregunta del diputado de EUPV, Ricardo Sixto, sobre cuándo va a llevar a cabo la construcción de los accesos a este lugar para mejorar la accesibilidad de la zona.

Por la parte que le corresponde al Gobierno central, señala que, a través del Ministerio de Fomento, ha redactado el proyecto de duplicación de la N-220, tramo enlace del aeropuerto-enlace de la V-30, «en el que se incorpora la ejecución de un acceso bidireccional desde el enlace de la V-30 y la CV-371 con la Fase II del polígono».

Sixto tilda la respuesta de «tomadura de pelo» a todos los valencianos, planteada tras el incendio producido el pasado 8 de febrero. En ese momento, desgranó una batería de preguntas respecto a los «deficientes accesos» al polígono. Al respecto, ha criticado que en dicha respuesta el Gobierno asegure que en la Propuesta de Duplicación de la N-220 se contempla un acceso a la Fase II. «Hemos revisado esta propuesta y hemos comprobado que es totalmente falsa dicha afirmación, ya que en la misma no se contempla ningún acceso a esta fase del polígono», ha dicho, y ha recalcado que sí es cierto que contempla el de la Fase I «pero no el de la II y, por tanto, no soluciona los problemas de accesibilidad y de cierre que tiene esta zona industrial». Sobre la solución de las vías de evacuación, admite que es cierto que depende del gobierno autonómico, «pero también lo es que tres de las cuatro partes de acceso al polígono de la Fase II están rodeadas de infraestructuras del Estado y que sin el concurso del Gobierno central no se podrá solucionar el problema que hay de acceso a la misma». La fase II está separada de la fase I por la línea de Metrovalencia y rodeada por la A-7, la V-30 y la CV-365 que une Paterna con Manises, «pero no tiene acceso a ninguna de estas vías».