Protectoras piden destinar un solar municipal a colonia felina

Las cuatro protectoras de Torrent Mi Mundo, Adat, SOS Peludetes y Acción animalista Torrent han unido esfuerzos para «proteger» a una de las treinta colonias felinas que hay en la ciudad, ubicada en un solar municipal que el Ayuntamiento pretende reconvertir en una zona de aparcamiento y que se deje como espacio controlado para los felinos.

Desde las entidades piden que el Ayuntamiento «paralice el derribo y acondicionamiento del terreno» porque todavía «quedan gatos en su interior de unos dos meses de edad», a pesar de que ya se han sacado más de una decena de felinos adultos y otras tantas crías.

Desde que se comunicó esta situación al Ayuntamiento, la actuación en el solar se ha paralizado hasta en dos ocasiones para permitir a las protectoras rescatar a los gatos y también, el Consistorio ha anunciado la intención de asumir el coste de la esterilización de esta colonia. No obstante, desde las asociaciones señalan que «no es suficiente», porque «no tenemos donde reubicarlos. Ninguna zona es segura para ellos por riesgos de atropellos, envenenamientos y porque las demás están a tope».

Por ello, argumentan que la solución «es dejar el solar como colonia felina controlada por las protectoras porque los animales ya estarán castrados y sanos, y pueden vivir allí limpiando el lugar, de una forma respetuosa, sin causar problemas como peleas entre ellos ya que no tendrán el celo, no marcarán porque están castrados y no criarán», advierten. «Además, solo se les alimentará con pienso y agua por lo que no se generan basuras», añaden.