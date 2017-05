El AMPA del IES Albal alerta de que el instituto está «masificado»

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del IES Albal (Valencia) ha alertado de que el instituto está "masificado", con más de 1.000 alumnos, y ha exigido a la Conselleria de Educación nuevas infraestructuras.

Según ha indicado esta entidad en un comunicado, la situación, que se lleva advirtiendo hace tres años, se ha agravado hasta tal punto que la conselleria, como solución alternativa, les ha "obligado" a instaurar un turno vespertino.

Este nuevo horario, han apuntado las mismas fuentes, "conlleva múltiples consecuencias negativas para las familias: los estudiantes que seguirán este nuevo horario serán elegidos por sorteo, es decir, la preinscripción se realiza sin saber de antemano el horario, con la imposibilidad de planificación por parte de las familias". "Como efecto colateral, el centro, para optimizar los recursos, ha instaurado horarios partidos para los cursos de 1º, 2º y 3ª de la ESO", han apuntado.

Ante esta situación, el AMPA ha acusado a la conselleria de no invertir en una nueva infraestructura para evitar esta masificación y "hacer apaños a costa de masificar el instituto". "Las familias somos reacias a este cambio pero la administración no nos da opción. No sólo nos encontramos con esta alteración, sino que debemos realizar la preinscripción sin saber si nuestros hijos van a ir por la mañana o por la tarde", ha explicado.

FAMPA-València ha pedido a la conselleria una solución a este problema de masificación que este centro sufre desde hace varios años:

"Desde la directiva protestamos por la lentitud con la que consellería se comunica. Desde hace meses no ha respondido a las propuestas emitidas desde la directiva del centro y ha sido el día 24 de mayo, en pleno plazo de preinscripción, cuando han respondido confirmando los horarios, tarde y mal", han lamentado.