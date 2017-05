Torrent destituye a los miembros de la Junta Local tras la petición de 23 fallas

Después de que 23 comisiones, de las 29 que hay en Torrent, plantearan en asamblea la dimisión de dos de los vicepresidentes de la Junta Local Fallera, el concejal de Fiestas, Alfred Costa, que encabeza la presidencia confirmó en un pleno extraordinario la renovación del ente y la firma del decreto que implica la destitución de estos cargos. Esa mismas tarde, tanto el vicepresidente primero, Martín Leal, como el segundo, Miguel Requena, elegidos por la junta, presentaron su dimisión, mientras que el tercero y cuarto, José Vicente Mora y Paco Riera, respectivamente, propuestos por las comisiones, serán cesados en el decreto.

Las fallas de Torrent expresaron su reprobación por la gestión realizada por la junta local en estos dos años, a través de un escrito que apoyaron 23 comisiones por «el incremento de hechos, declaraciones y decisiones desafortunadas y polémicas» que han provocado «su anormal funcionamiento» y «dificultando la comunicación y convivencia tranquila con las fallas». El siguiente paso, tras la firma del decreto que asegure la renovación de la entidad, será la propuesta de sus nuevos miembros para un «cambio de rumbo», como apuntilló Costa y para «dotarlo de las mayor autonomía posible». Las comisiones, por su parte, también insistieron en que sea un «equipo cohesionado». Mientras que el concejal pidió celeridad en el proceso de búsqueda de nuevos candidatos, antes del acto de elección de la fallera mayor el día 24 de junio, para «asegurar una transición rápida y lo más digna posible».

Durante la sesión, Alfred Costa propuso a la transformación del actual Organismo Autónomo Municipal en el modelo de Federación para la «autogestión» y «una mayor independencia a la hora de tomar decisiones», como defendió el edil, que ofreció unas jornadas formativas para dar a conocer esta forma jurídica. No obstante, la propuesta no fue bien recibida por las comisiones «porque ahora no es el momento». «Hasta hace dos años ha funcionado el modelo que tenemos y no es una demanda generalizada», añadieron.