Paiporta completa con 130 nichos el espacio del antiguo cementerio para cubrir la lista de espera

El Ayuntamiento de Paiporta ha terminado la reciente ampliación del antiguo cementerio de la localidad con la construcción de 130 nichos. El Ejecutivo agota así el espacio en esta instalación, que es uno de los dos camposantos del municipio, y en el que de acuerdo con el Consistorio no está previsto llevar a cabo más ampliaciones, ya que no queda mucho más espacio sobre el que actuar.

La intervención, que ha costado cerca de 90.000 euros, se incluye dentro del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles (PIFS) que se extrae del remanente obtenido del presupuesto de 2015-2016.

Desde el Ayuntamiento apuntaron que la actuación era de «necesidad imperiosa» y busca atajar la lista de espera que se produce en este emplazamiento, dada la alta demanda existente, ya que en Paiporta cerca del 60% de los residentes reservan sus nichos antes de morir, en lugar de sus familiares a título póstumo.

Los vecinos deberán solicitar los espacios por registro de entrada en las dependencias municipales

De acuerdo con la concejala, Beatriz Jiménez, «para el reparto de estos nuevos nichos, se seguirá desde el primer momento la lista de espera de manera escrupulosa, con el objetivo de que no se reproduzcan los problemas derivados de su venta y adjudicación sin seguir el criterio establecido y de manera discrecional que llevó a cabo el anterior equipo de gobierno».

Según la portavoz, en las últimas intervenciones que se llevaron a cabo «se sacaban al público un número de plazas inferior a las creadas, que no sabemos entre quienes se repartían, pero desde luego estos usuarios no participaban dentro del procedimiento legal». Al parecer esta situación «provocaba un gran número de quejas entre los residentes, ya que las familias prefieren enterrarse en los espacios más bajos y no en las filas superiores, ya que este hecho obliga a las familias a subir a las escaleras para colocar las flores». «El mecanismo ordinario parte de los propios usuarios que deben solicitar por registro de entrada la petición para adquirir una de estas celdas en dicho camposanto y automáticamente pasan a una lista de espera, y cuando hay una plaza libre, se les avisa», explicó la edil.

Las últimas obras para sumar espacio en el cementerio antiguo se llevaron a cabo durante la anterior legislatura. Normalmente, el Ayuntamiento ha ido alternando la creación de nuevos bloques de hornacinas entre la instalación nueva y la antigua. Debido a que los últimos trabajos se llevaron a cabo en el cementerio más reciente, ahora se ha procedido a agrandar el antiguo.

Dicha construcción estuvo cerrada durante toda la dictadura franquista, hasta el año 1979. Hasta esa fecha no se había llevado a cabo ninguna mejora sobre la misma, y se ordenó la construcción de otro camposanto en la localidad.

«Durante esa época esta instalación generó un amplio rechazo en la población, debido a la preferencia por darse sepultura en la nueva, provocando que algunos vecinos prefirieran incluso ser enterrados en Pincanya», explicó Beatriz Jimenez.

Precisamente, el Consistorio decidió recuperar la gestión municipal de los cementerios de la localidad en el año 2016 para lograr la equiparación mínima laboral de los empleados, ya que era un servicio que prestaba una firma privada y que desde el año pasado está llevando a cabo la empresa pública Espai.