Vecinos de Alboraya estudian denunciar al Ayuntamiento por los ruidos del auditorio

Ruidos y vibraciones hasta la una de la mañana. Esta es la situación que denuncian los vecinos que viven junto al Auditorio Municipal de Alboraya, en pleno centro de la localidad, y que aseguran que vivir día a día en la zona es «absolutamente insoportable».

Los afectados advierten que «los temblores y los sonidos de los ensayos instrumentales y de los actividades que se organizan en esta instalación entran en las viviendas y en los negocios aledaños hasta bien entrada la madrugada, impidiendo el descanso de la gente».

El inmueble es el único de estas características en el municipio y por su carácter polivalente acoge eventos de todo tipo. Estrenos de cine, actos electorales, citas educativas y entregas de premios. Además, el edificio sirve desde hace años como sala de ensayos y conciertos para la Sociedad Musical de Alboraya, una banda histórica en la localidad, que cuenta con más de cien músicos, un aforo para el que no se encuentra espacio en otras infraestructuras cercanas.

«No estamos en contra de la música, pero lo que no puede ser es que los tambores estén horas y horas sonando como si estuvieran en el salón de mi casa porque vamos a acabar volviéndonos locos», detallaron los afectados. «El inmueble no está debidamente insonorizado y el Ayuntamiento tiene la obligación de adecuarlo a las funciones que está llevando a cabo, porque de esta manera está incumpliendo las propias normativas locales para respetar el descanso de los vecinos, unas leyes que nos obliga a cumplir a todos, pero que ellos mismos no están respetando».

«Se nos están agotando las vías por las que protestar», lamentan estos alborayenses, que confirman que ya han presentado quejas por todas las vías posibles y el Consistorio «sigue haciendo la vista gorda a esta situación». «Hemos presentado documentos por registro de entrada, quejas a través de la Línea Verde, nos hemos plantado en el pleno y nos hemos reunido varias veces con el alcalde, pero todo sigue igual», declara una de las afectadas, que afirma que «estamos estudiando optar por la vía judicial, ya que no nos hacen caso».

«No queremos que tengan que venir a cerrar la instalación, pero es que solo nos queda esa opción o mudarnos a otro sitio», exponen. «No se puede estudiar, ni trabajar y por la noche a veces tenemos que tomar pastillas para dormir, porque ni si quiera con tapones se soluciona el problema», aseveran.

«Aquí convivimos trabajadores y personas mayores, que no podemos estar soportando estos problemas día tras día. Nos están obligando a marcharnos», apunta una de las parejas jóvenes afectadas, que lamentan que «uno de los motivos por los que no hemos tenido aún un hijo es porque aquí no podríamos vivir, ya que ni siquiera nosotros podemos aguantar esto».

Desde el Ayuntamiento, detallaron que «la infraestructura tiene más de 30 años y por eso los acondicionamientos no son los adecuados». En esta línea apuntaron que «se ha elaborado un proyecto para la insonorización del auditorio, el cual sería sufragado entre el Ayuntamiento y la Sociedad Musical, sin embargo, la situación económica no nos permite ejecutarlo ahora, y estamos buscando vías de financiación externas para llevarlo a cabo, eso requiere tiempo».

Desde el Gobierno municipal aclararon que «estamos negociando con las bandas municipales para que, en la medida de lo posible, busquen otro espacio para llevar a cabo sus ensayos, pero no encuentran ninguna instalación de estas características cerca».